Это будет моя главная победа, – KRUТЬ о Нацотборе, конкурентах, Евровидении-2023 в Британии

Согласно прогнозам букмекеров KRUТЬ сейчас занимает второе место на Нацотборе на Евровидение-2023. 17 декабря артистка выступит в прямом эфире с чувственной композицией "Колыбельная". Перед финалом мы пообщались с Мариной.

В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию" артистка рассказала, чем Нацотбор в этом году отличается от 2020 года, где KRUТЬ также принимала участие и дошла до финала. А также Марина поделилась мнениями по использованию приложения Дия и рассказала о своем отношении к проведению Евровидения-2023 в Великобритании.

Не упустите Нет конкурентов, – интервью с колоритной FIINKA о Нацотборе на Евровидение-2023

Евровидение – это площадка для презентации культуры, – о мотивации участия в Нацотборе

Марина, вы уже во второй раз будете бороться за право представлять Украину на Евровидении. В прошлый раз конкурс не состоялся из-за пандемии. В следующем году Украина не может принять его из-за войны. Чем эти два отбора отличаются лично для вас?

Эти два отбора кардинально разные. Пандемию вообще нельзя сравнивать с войной, а Нацотбор, который будет в укрытии, с отбором в 2020 году. Сейчас очень уникальное время, в котором сильные становятся сильнее.

KRUТЬ в финале Нацотбора на Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

В 2020 году в Нацотборе победила группа Go_A, которая показала потрясающий результат в Роттердаме и завоевала сердца европейцев. Общались ли вы с Екатериной Павленко перед участием в нынешнем Нацотборе? Может быть, она давала определенные советы?

Да, мы переговаривались. Катя "благословила" меня и пожелала удачи. Но все советы не действуют, потому что я борюсь не с кем-то, а сама с собой.

Сейчас в Украине идет война. Есть много мнений, что конкурс не ко времени, однако с другой стороны – это прекрасная возможность в который раз напомнить миру о том, что происходит в нашей стране. Что мотивировало вас поучаствовать в Нацотборе именно в этом году?

Когда враг приходит на наши земли, он имеет целью уничтожить нацию. А нация начинается с культуры и языка. Евровидение – площадка для презентации культуры и показа культурного кода огромной аудитории. Украина не может упустить это время. Мы должны избрать достойного представителя Украины, который напомнит, что у нас до сих пор идет война.

KRUТЬ – "Колыбельная": слушайте песню онлайн

Ни за кого не голосовала, – о Нацотборе и приложения Дия

Впервые за всю историю Нацотбора украинцы выбирали членов жюри с помощью приложения Дия. За кого вы голосовали? Обоснуйте.

К сожалению, ни за кого не голосовала. Иногда я "вылетаю" из соцсетей, вообще забываю обо всем, потому что у меня насыщенный график концертов.

Через приложение Дия будут выбирать и победителя Нацотбора. Как вы относитесь к такому новшеству?

Прекрасно! Сообщу своей большой семье, чтобы установили Дию (Смеется – 24 канал).



KRUТЬ выступит в финале под номером 6 / Фото с инстаграмма артистки

Это будет моя главная победа, – о конкурентах на конкурсе

Кого из финалистов считаете главным конкурентом? Почему именно этого артиста/артистку/группу?

Никого кроме себя. Если я справлюсь вокально и энергично – это будет моя главная победа. Главная победа – победа над собой.

Вы активно выступаете на благотворительных концертах за границей, сейчас безумный график. Как в нем удается находить время для подготовки к Нацотбору?

Хочется подать петицию и жалобу, что в сутки 24 часа (Смеется – 24 канал). Учусь делегировать, спать в любой момент, когда могу.

Я мечтаю о другой вечеринке, – о Евровидении-2023 в Великобритании

Как вы отнеслись к решению провести Евровидение-2023 в Великобритании?

С одной стороны, мне жаль, что в следующем году Украина не примет Евровидение. С другой стороны, это хорошо, потому что сейчас намного более важные потребности. Я хочу, чтобы мы победили в главной борьбе. В этом сражении заранее есть победитель, ведь правда и воля всегда побеждают.

Мечтаю о масштабном концерте для ветеранов после победы, где соберутся все, большим фестивалем будем праздновать нашу победу.

22 ноября оргкомитет Евровидения объявил, что в 2023 году только зрители будут голосовать за участников. Более того, присоединиться к голосованию можно будет из любой страны, а не только из стран-участниц, как это было раньше. Как вам такое новшество?

Супер.



KRUТЬ / Фото с инстаграмма артистки

Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Я мечтаю о другой вечеринке. Вы, вероятно, догадываетесь, какой (Смеется – 24 канал).