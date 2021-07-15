Кронпринцесса Виктория снялась в праздничной семейной фотосессии в честь 44-летия
Источник:24 канал
Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория 14 июля праздновала свой день рождения. По случаю праздника она приняла участие в семейной фотосессии, где был ее муж Даниэль и дети Эстель и Оскар.
Фотосессия состоялась возле замка Боргхольм, где семья имела небольшую прогулку перед концертом. В день своего 44-летия кронпринцесса надела нежное белое платье с рукавами-фонариками и воротником-стойкой, а завершила образ босоножками-эспадрильями. Ее дочь принцесса Эстель надела подобное платье, как у ее матери.
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Муж именинницы – кронпринц Даниэль был одет в оливковые брюки, белую рубашку, насыщенный синий пиджак и имел черную обувь. В противоположность дочери, которая повторила look мамы, сын Даниэля надел белый образ – рубашку и шорты.
Семья радостно улыбалась на камеру и демонстрировала теплые отношения друг с другом.
Семья кронпринцессы Виктории / Фото Getty Images
Что известно о кронпринцессе Виктории
- Женщина является дочерью короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии, поэтому в будущем унаследует престол монархии.
- У нее также есть брат принц Карл Филипп и сестра – принцесса Мадлен. Что интересно, благодаря конституционной реформе 1980 года, которая изменила порядок престолонаследия, именно Виктория стала наследником трона Швеции, а не ее брат.
- Кроме права на престол в Швеции, Виктория также имеет право на наследование британского престола – она занимает 205 место. А все потому, что отец Виктории – троюродный брат королевы Елизаветы II.