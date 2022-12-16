Целомудренно, сдержанно, жизненно: в сети обсуждают эротический клип Соловй, где Жадан стал любовником

Новая музыкальная премьера состоялась на украинских просторах и главными героями стали певица Кристина Соловий и известный поэт Сергей Жадан. Новая песня называется "Юнисть" и она стала первым синглом из третьей части альбома Rosa Ventorum.

Автором страстного клипа стал режиссер Виктор Скуратовский, изобразивший Кристину нежной, юной девушкой, стремящейся к любви со взрослым мужчиной. В видеоролике артистка ездит на мотоцикле в кожаной куртке с обнаженными ногами, крепко обнимая своего экранного любимого. Впоследствии пара сливается во взрослых поцелуях, уже вызывавших немало обсуждений в сети.

К слову Jerry Heil откровенно рассказала, что о ее песне на Нацотборе говорят профессора Беркли

Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам,

– убеждена Соловой.

Кристина Соловой – Юнисть: смотреть видео онлайн

Сам режиссер говорит, что "украинцы имеют большое сокровище, которое еще не поняли – Кристину Соловий", которая имеет огромный потенциал и ее еще удивит. "Этот маленький фильм – чистый и легкий эрос, которого сейчас нам так часто не хватает в темноте и холоде. Но любовь и ярость победят!", – добавил Виктор.

Что касается Жадана, то он в своем фейсбуке появление в клипе прокомментировал лаконично: "Всем добрый и тихий день". Соловей рассказала, что создать вместе что-нибудь общее у них появилась идея на концерте памяти музыканта Миська Барбары в 2021 году. А именно его взяла за героя, потому что во всей его поэзии также присутствует "вечная юность", а в личности Сергея – "сборный образ взрослой украинской культуры".

Реакция сети

В комментариях под видео в соцсетях и ютубе слушатели удивлены новому амплуа Сергея Жадана:

"Класс! Девочка из "Голоса" стала взрослой. Сергей Жадан – очень неожиданно";

"Клип прекрасно дополняет песню! Ведь юность была безумна, как езда на мотоцикле. Нежная, как вечерние лучи солнца. Многогранна, как люди, которые тебя окружают. Одинокая, как заднее сиденье такси... Спасибо, Кристина, за вашу работу";

"Ого, Сергей Викторович, в таком амплуа мы еще вас не видели. Клип классный и песня отличная!!!";

"Хорошо, видеоряд завораживает. Ну чего же господину Сергею не дали слова?";

"Это красиво. Но: без шлема и с босыми ногами на мотоцикле? Где техники безопасности?";

"Сексуально получилось, молодцы";

"Скептически начала просмотр (не мой формат, ради Жадана только) и не заметила, как ушла в свою юность... Это магически. Спасибо! Целомудренно, сдержанно, жизненно. Касается. Чувственное прикосновение юности";

"Просто нежная, красивая, бомбежная песня, которая у меня уже на звонке";

"Картинки для эротических снов".

Отметим, что 16 декабря состоялась премьера таких хитов:

– группы Kalush и Skofka – они создали песню "Батькивщына";

– артист Wellboy представил свой первый альбом под названием "8 марабу";

– певица ROXOLANA выпустила долгожданный трек с Монатиком, который должен был выйти в начале полномасштабной войны.