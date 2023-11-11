Жена Решетника показала, как муж признался ей в любви 13 лет назад: "Было неожиданно"

Кристина Решетник вспомнила, как получила предложение выйти замуж от мужа. Она показала архивное фото и рассказала подробнее.

Жена украинского ведущего Григория Решетника ответила на вопросы фанатов в инстаграм-сториз. Кристину спросили о том, как мужчина сделал ей предложение.

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Жена Решетника показала архивное фото

Кристина Решетник опубликовала архивное фото, сделанное 13 лет назад. В марте 2010 Григорий позвал ее замуж и признался в любви. Он устроил сюрприз и подарил большой букет красных роз.

Любимый все спланировал, преподнес сюрприз, встал на одно колено, и я сказала "да". Вот это фото именно из признания. Было неожиданно и довольно романтично,

– поделилась звездная жена.



Кристина Решетник о помолвке / Фото с инстаграм-сториз

Как познакомилась пара

Кристина и Григорий познакомились на телевидении, где они оба работали. Этому помог их общий товарищ. Впоследствии ведущий пригласил девушку на боулинг. Она неохотно согласилась, но сейчас совсем не жалеет об этой встрече.

На днях Решетники отпраздновали 13 годовщину брака.