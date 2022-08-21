Жена Григория Решетника в окровавленной кофте рассказала о травме младшего сына

Жена Григория Решетника сообщила, что младший сын травмировался. Вероятно, пришлось обращаться в больницу, поскольку кофта Кристины была окровавлена от травмы сына.

Маленький Александр получил травму во время вечерней прогулки. К счастью, сейчас все хорошо, однако вечер 20 августа для Решетников был стрессовым.

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Кристина Решетник рассказала о травме сына

Вечером семья Решетников отправилась на вечернюю прогулку, после которой Григорий и Кристина планировали смотреть бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Однако планы поменялись.

Старшие сыновья Решетников – Иван и Дмитрий на прогулке решили поиграть с младшим братиком и взяли его на руки. Но ребята не смогли удержать Александра и уронили его. На белой кофте Кристины остались следы крови. Весь вечер она занималась травмой сына. Но к утру уже хорошо. Саша снова играет с братиками и родителями.

Словом, гуляли, все было хорошо. Но братья решили поиграть с меньшим, подняли на руки и не удержали. И это реально секунда. Даже не успела подбежать,

– поделилась с подписчиками Кристина.



Младший сын Решетников травмировался / Скриншот инстаграмм-сторис Кристины Решетник



Младший сын Решетников травмировался / Скриншот инстаграмм-сторис Кристины Решетник