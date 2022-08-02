Уже идут в ЗАГС, – Кристина Решетник о племяннике с фронта и его любимой

Жена ведущего Григория Решетника – Кристина поделилась историей племянника, защищающего Украину на фронте. Владимир приехал домой на несколько дней и сделал предложение любимой, с которой уже есть четверо общих детей.

Сотни тысяч мужчин сейчас находятся на фронте, а дома их ждут самые родные. Разлуку с любимой переживает и племянник Кристины Решетник – Владимир. Ему всего на несколько дней удалось приехать домой, поэтому мужчина решился на важный шаг в жизни.

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Племянник Кристины Решетник женился

Владимир и его жена Екатерина живут вместе уже длительное время. Они воспитывают четырех детей, но до сих пор не были женаты. Мужчина на несколько дней вернулся с фронта и решил исправить это – сделал предложение любимой.

Екатерина невероятно счастлива, быстро нашла белое платье, купила букет невесты и вместе с любимым и детьми направилась в ЗАГС. Их история в очередной раз доказывает, что любовь сильнее любых проблем. Екатерина и Владимир, как и многие другие украинские семьи, живут на два фронта: он – на военном, а она – на домашнем, воспитывает детей.

И, глядя на их объятия, понимаешь, что украинцы не только борются за правду, свободу и независимость, они борются за право на свое счастье,

– написала Кристина.

Решетник опубликовала трогательное видео того особенного для влюбленных дня. Совсем скоро Владимир вернется к собратьям, продолжит приближать нашу победу, а Екатерина будет ждать его дома, но уже в новом статусе – жены.

В комментариях подписчики Кристины засыпают молодоженов комплиментами.