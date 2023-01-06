Сейчас именно так и делаю, – Кристина Горняк честно призналась, как переживает расставание
Источник:Кристина Горняк
Кристина Горняк заговорила о том, как переживает расставание. Она призналась, что все моменты нужно прожить достойно и дать себе время.
Бывшая жена Владимира Остапчука, похоже, больше не скрывает, что разошлась с шоуменом. Она ответила на очередные вопросы поклонников в инстаграм-сториз.
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Как Кристина Горняк переживает разрыв
Нотариус рассказала, что считает, что рано или поздно боль должна завершиться. Потому нужно дать себе время и все пережить достойно.
Точно нужно время… Я живу таким принципом, что любая боль имеет свой конец… Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я именно так и делаю. А еще… Все дается для опыта, поэтому учимся,
– поделилась Кристина.
Кристина Горняк о разрыве с Остапчуком / Фото с инстаграм-сториз
Впоследствии она обратилась к поклонникам. Она попросила их не задавать один и тот же вопрос, а также не посылать ей информацию. Вероятно, Кристина Горняк имела в виду кадры Владимира Остапчука с новой любимой.
"Представьте, что есть такие периоды, когда вы все задаете мне один и тот же вопрос… или бросаете какие-то сообщения, или фото, и дополнительно у меня атака СМИ. Я бы хотела вас попросить, давайте проживать некоторые периоды вместе, но с меньшим желанием меня информировать в чем-то. Все, что мне нужно знать, Вселенная мне всегда показывает, а то, что нет – оберегает! Буду очень благодарна за понимание! Вообще, как и говорила, я ничего не комментирую и не выношу на осмотр, я проживаю свою жизнь и свой опыт дальше", – подытожила Кристина.