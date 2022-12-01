Умерла Кристин Макви – лидер легендарной группы Fleetwood Mac
Источник:Кристін Макви
Лидер знаменитой группы Fleetwood Mac Кристин Макви ушла из жизни 30 ноября. Ее семья сообщила, что звезда умерла из-за болезни.
В Великобритании скончалась знаменитая певица Кристин Макви. Она была лидером популярной британо-американской группы Fleetwood Mac.
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Умерла Кристин Макви
О смерти исполнительницы сообщила ее семья. Родственники рассказали, что Кристин болела и ушла из жизни в больнице утром 30 ноября.
Она была в компании своей семьи. Мы любезно просим вас уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно болезненное время, и хотим, чтобы все сохранили Кристин в своих сердцах и помнили о жизни невероятного человека и уважаемого музыканта, которого любили все,
– написала семья в соцсетях.
Уход Кристин Макви прокомментировала и группа Fleetwood Mac. Музыканты пишут, что фронтвумен была лучшей подругой и талантливейшей артисткой.
Кристин Макви / Фото из инстаграма звезды
Что известно о Кристине Макви
- Английская музыкант Кристин Перфект (это ее девичья фамилия) начала заниматься созданием песен в 60-х годах. Она была поклонницей группы Fleetwood Mac и хотела стать ее участницей.
- В 1968 году Кристин вышла замуж за бас-гитариста коллектива – Джона Макви. Впоследствии она присоединилась к группе, а потом даже стала его лидером.
- Через 8 лет брака Макви развелись. Это вдохновило Кристин на создание песен, ставших одними из самых популярных. До сих пор легендарными считаются композиции Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.
- В конце 90-х Кристин Макви ушла из музыкальной индустрии, но после долгого перерыва в 2014 году она снова присоединилась к Fleetwood Mac.