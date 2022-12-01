Умерла Кристин Макви – лидер легендарной группы Fleetwood Mac

Лидер знаменитой группы Fleetwood Mac Кристин Макви ушла из жизни 30 ноября. Ее семья сообщила, что звезда умерла из-за болезни.

В Великобритании скончалась знаменитая певица Кристин Макви. Она была лидером популярной британо-американской группы Fleetwood Mac.

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Умерла Кристин Макви

О смерти исполнительницы сообщила ее семья. Родственники рассказали, что Кристин болела и ушла из жизни в больнице утром 30 ноября.

Она была в компании своей семьи. Мы любезно просим вас уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно болезненное время, и хотим, чтобы все сохранили Кристин в своих сердцах и помнили о жизни невероятного человека и уважаемого музыканта, которого любили все,

– написала семья в соцсетях.

Уход Кристин Макви прокомментировала и группа Fleetwood Mac. Музыканты пишут, что фронтвумен была лучшей подругой и талантливейшей артисткой.



Кристин Макви / Фото из инстаграма звезды

Что известно о Кристине Макви