В красном кардигане: Кейт Миддлтон очаровала образом в тизере к рождественскому концерту
Источник:Hello!
Герцогиня Кембриджская, которая была организатором рождественского концерта Together at Christmas, появилась в коротком тизере к праздничному мероприятию. В видео Кейт Миддлтон позирует в красном кардигане.
Несколько дней назад в Вестминстерском аббатстве состоялся рождественский концерт и его съемки для телевидения. В сети уже опубликовали короткий тизер мероприятия.
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Образ Кейт Миддлтон
В тизере к рождественскому концерту Together at Christmas появилась и герцогиня Кембриджская. Перед объективом она позировала в праздничном образе.
Кейт Миддлтон надела красный кардиган Miu Miu с белым воротничком и пуговицами. Такой наряд безупречно подходит для новогодних и рождественских празднований.
Супруга принца Уильяма распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы – розовым блеском.
Кейт Миддлтон / Скриншот из видео
Напомним, на рождественском концерте собралось немало членов королевской семьи:
- Кейт Миддлтон и принц Уильям;
- принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци;
- принцесса Евгения;
- Зара и Майк Тиндолл;
- графиня Софи;
- родители Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа с мужем.