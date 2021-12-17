В красном кардигане: Кейт Миддлтон очаровала образом в тизере к рождественскому концерту

Герцогиня Кембриджская, которая была организатором рождественского концерта Together at Christmas, появилась в коротком тизере к праздничному мероприятию. В видео Кейт Миддлтон позирует в красном кардигане.

Несколько дней назад в Вестминстерском аббатстве состоялся рождественский концерт и его съемки для телевидения. В сети уже опубликовали короткий тизер мероприятия.

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Образ Кейт Миддлтон

В тизере к рождественскому концерту Together at Christmas появилась и герцогиня Кембриджская. Перед объективом она позировала в праздничном образе.

Кейт Миддлтон надела красный кардиган Miu Miu с белым воротничком и пуговицами. Такой наряд безупречно подходит для новогодних и рождественских празднований.

Супруга принца Уильяма распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы – розовым блеском.



Кейт Миддлтон / Скриншот из видео

Напомним, на рождественском концерте собралось немало членов королевской семьи: