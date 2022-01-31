В кожаных штанах и корсете: MamaRika продемонстрировала яркий образ
Источник:инстаграм MamaRika
Известная украинская певица MamaRika активно работает после рождения сына. На днях она приняла участие в съемках в ярком аутфите.
Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) поделилась с поклонниками новым роликом. В нем она эффектно продефилировала в ярком наряде.
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Образ MamaRika
Исполнительница позировала перед камерой в многокомпонентном look. Она надела морковное платье с большим вырезом до бедер и с одним длинным рукавом, украшенным перьями. Платье MamaRika соединила с черными кожаными штанами и корсетом, который удачно подчеркнул хрупкую талию.
MamaRika дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке и массивными серьгами-подвесками.
Знаменитость собрала волосы в элегантный пучок и накрутила передние пряди в локоны. MamaRika завершила образ эффектным макияжем с акцентом на глазах.
Поклонники MamaRika активно комментируют ее новый образ. Без внимания не осталась фигура, которую звезда восстановила почти через полгода после родов.
- "Вау, круто выглядишь. Огонь";
- "Хочу так же выглядеть после родов";
- "Ты вообще рожала?";
- "Богиня. Феерично";
- "Какая яркая";
- "Шикарно";
- "Огонь, женщина, вы прекрасны";
- "Очень красивое платье, такое элегантное и великолепное".