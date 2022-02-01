В костюме за 38 тысяч гривен и с сумкой Chanel: Санта Димопулос покорила образом в Дубае

Украинская певица Санта Димопулос проводит каникулы в Дубае. На днях она показала новый яркий образ.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос отдыхает в Дубае вместе с семьей. Звезда считает, что 2022 год начался для нее удачно.

Читайте также Дождь, волны, океан: Джамала показала серию фото и видео со Шри-Ланки

Образ Санты Димопулос

На зимних каникулах исполнительница часто хвастается стильными и эффектными образами. На днях она примерила трендовый костюм с разноцветным принтом. Комплект от бренда La DoubleJ состоял из широких брюк с вырезами и шелковой блузкой. Такие наряды обошлись звезде в 1 185 евро – почти 38 тысяч гривен.

Брендовые аксессуары дополнили look Санты Димопулос – черная сумочка от Chanel и большие черные очки от Louis Vuitton. Шею артистка украсила деликатной цепочкой с камешками, а руку – браслетом от Cartier.

Санта Димопулос собрала волосы в элегантный низкий хвост и подчеркнула черты лица легким макияжем.

Санта Димопулос / Фото с инстаграма звезды

"Я довольна своим началом этого года. Не смотря на погоду (не всегда хорошую), мне в этот раз очень зашло времяпрепровождения в Дубаи. Мы сняли дом на месяц и очень размерено, спокойно, по-семейному и по-домашнему провели это время. Регулярно занимались спортом, нормально питались, много проводили время с детьми, гуляли, отсыпались, читали, смеялись и радовались каждому дню", – поделилась впечатлениями знаменитость.

Санта Димопулос / Фото с инстаграмазвезды

Поклонники активно комментируют пост певицы. Новый образ Димопулос также собрал много лайков и комплиментов: