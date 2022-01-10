В костюме с неординарным принтом: Настя Каменских без макияжа позировала в Мексике

После Нового года звезды отправились на отдых. Певица Настя Каменских с мужем и друзьями полетела в солнечную Мексику. Оттуда артистка публикует фото в летних аутфитах.

Пока в Украине царит суровая зима, знаменитости отправляются в теплые страны, к океану. Так, Настя Каменских вместе с любимым Потапом и подругами отдыхает в Мексике.

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Летний look Насти Каменских из Мексики

У океана звезда демонстрирует красивые летние образы. На днях она предстала перед камерой в легком костюме, состоявшем из коротких шортов и рубашки, которая завязывалась на талии. Наряд прекрасно подчеркнул все прелести фигуры Каменских.

В отпуске артистка отдыхает от причесок и макияжей, поэтому не пользуется косметикой, а волосы укладывают в естественные кудри. Среди аксессуаров такой образ звезды довершили лаконичные серьги и подвеска.



Настя Каменских в Мексике / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в Мексике / Фото из инстаграма NK

Текст публикации Насти Каменских:

Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна стала одним из мест, где я особенно это чувствую.

Пересматривая наши серии "Девочки рулят", понимаю, как приятно быть в этом же месте спустя 9 – 10 месяцев и понимать, что сейчас я уже другая. Более осознанная, свободная, принимающая, расслабленная. Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой.

И странно, но смотря уже в который раз одни и те же серии, я находила в них новые и новые инсайты.