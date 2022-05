Кортни Кардашян вышла замуж за Трэвиса Баркера: первые фото со свадьбы в Италии

43-летняя светская львица Кортни Кардашян впервые вышла замуж. Утром 22 мая она стажа женой барабанщика Трэвиса Баркера, который сделал ей предложение в октябре прошлого года. Свадьба состоялась в Италии.

К удивлению, влюбленные сыграли интимную свадебную церемонию, что отнюдь не похоже на семейство Кардашян. Кортни и Трэвис сказали друг другу "да" в райском городке Портофино на северо-востоке Италии.

Свадьба Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера

Звездная невеста была одета в белое мини-платье с корсетом и длинной фатой, а 46-летний Трэвис предстал в элегантном черном костюме от Dolce & Gabbana. Клятвами пара обменялась среди красных роз и золота, а в инстаграме коротко написала: "Долго и счастливо".

Свадебная церемония Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера: фото

На свадьбу Кортни Кардашян и Трэвис Баркер пригласили своих детей – 12-летнего Мейсона, 7-летнего Рейна, 9-летнюю Пенелопу, которых светская львица родила от телезвезды Скотта Дисика, и 18-летнего сына Лэндона, 16-летнюю дочь барабанщика Алабаму.

Под венец Кортни вела мама Крис Дженнер, а почетными гостями ее свадьбы стали сестры Кайли, Ким, Хлои и Кендалл с бойфрендом-баскетболистом Девином Букером. На церемонии также заметили звездных друзей пары – актрису Меган Фокс с любимым Колсоном Бейкером.

Как сообщает издание People, среди гостей были даже Андреа Бочелли и его сын Маттео. Итальянский тенор спел свои самые популярные композиции – I Found My Love in Portofino, Can't Help Falling in Love и Fall on Me. "Это был невероятный момент и особое выступление", – делятся инсайдеры.

Следует напомнить, что это уже третья церемония для влюбленных: