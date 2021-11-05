Коронавирус е**ный, – Андрей Фединчик из "Крепостной" лег в гроб и посмеивался над пандемией
Источник:инстаграм Андрея Фединчика
Украинский актер Андрей Фединчик убежден, что СМИ раздувают чрезмерную панику вокруг коронавируса и запугивают людей. Затем он решился посмеяться над критической ситуацией в стране – сделал вид, что слег в гроб от COVID-19. Однако не все фанаты оценили его черный юмор.
Изо дня в день в стране растет количество больных коронавирусом. Однако неутешительная статистика по-разному влияет на людей: одни пересматривают ритм своей жизни и принципы, в то время как другие подшучивают над пандемией. К числу последних принадлежит звезда сериала "Крепостная" Андрей Фединчик.
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Не прошло и года, как 36-летний актер тяжело болел COVID-19, как он уже смеется над избыточным количеством новостей о коронавирусе. Фединчик снял курьезное видео под песню "Когда я умер". Звезда лег в гроб, расположенный в настоящей яме, а затем подскочил со словами: "Коронавирус е**ный б**ть".
Его якобы раздражает, что везде говорят о жуткой динамике заболеваемости и смертности от COVID-19. Он убежден, что СМИ умышленно подогревают панику.
Большая часть новостей о коронавирусе! При чем в формате "все плохо, но будет еще хуже"… И так все напуганы этим коронавирусом до безумия. Хоть бери и уже ложись в ящик и закрывай сверху крышку,
– высказался Андрей Фединчик.
Реакция сети на насмешку Андрея Фединчика
Далеко не все фаны одобрительно оценили шутку звезды сериала "Крепостная". По мнению большинства, его жестокая шутка неуместна:
- "Ваш юмор неоценим, но так шутить не стоит. Всем лучших пожеланий, а самое главное – крепкого здоровья вам и вашим близким";
- "У меня даже сердце хватило, ну совсем не смешно. Не пугай так больше";
- "Это черный юмор, не надо так шутить";
- "Ты нормальный такое видео постить? Я пожилая женщина за 30. Думала все, заикаться буду, пока не вылез оттуда";
- "Если честно, жутко".
Отметим, с начала пандемии в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. По состоянию на 5 ноября поправились 2 492 419 человек. В то же время 70 842 пациента умерли от осложнений коронавируса.
Полный текст публикации Андрея Фединчика:
Начал смотреть телевизор, хотя давно этого почти не делаю. И это какой-то конец. Большая часть новостей о коронавирусе! Причем в формате "все плохо, но будет еще хуже".
Я все понимаю, болезнь тяжелая, я и сам тяжело переболел, с двусторонней пневмонией, и сатурация была ниже критической, и если бы не гормоны, то привет стационар и кислород. Но зачем же вываливать инфу в таком количестве? И так все напуганы этим коронавирусом уже до безумия. Хоть бери и уже ложись в ящик и закрывай сверху крышку.
Смутное время. Так что предлагаю запастись юмором и положительным настроением.