Погода от принцессы Дианы и Меган в парике: сеть заполонили мемы о коронации Чарльза ІІІ

Одно из самых масштабных событий в Британии за последнее время вызвало бурю обсуждений, но и шуток и мемов. В сети создали множество мемов на тему коронации Чарльза ІІІ, упоминая как принца Луи, так и принцессу Диану.

В субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза ІІІ. За событием следили миллионы людей по всему миру, ведь это первое такое событие за последние 70 лет в Великобритании.

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Коронация стала не только предметом для обсуждения в ближайшие дни, но и объектом создания шуток и мемов в сети. 24 Канал собрал лучшие реакции британцев и украинцев на историческое мероприятие в монаршей семье.

Лучшие шутки о коронации Чарльза ІІІ

Украинцы не обошли вниманием коронацию нового монарха и следили за событием. Особенно понравились цвета, в которых на праздник появилась Джилл Байден с внучкой.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Коронация напомнила свадьбу, на которую собралось множество гостей. Поездка монарших супругов в карете немного напомнила пользователям сцену из "Шрека".



Мемы о коронации / Скриншот из фейсбука



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Объектом шуток стало коронационное кресло святого Эдуарда, изготовленное еще более 700 лет назад.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

В общей сложности 6 мая было хорошим днем для многих: вспомнили и о пропагандисте Захаре Прилепине, автомобиль которого взорвали.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Конечно, больше всего мемов о коронации Чарльза ІІІ генерировали сами британцы. Еще до торжественного события лондонцы волновались из-за погоды: действительно, 6 мая накрапал дождь. Пользователи шутят, что в "выбор погоды" в этот день могла быть причастна принцесса Диана.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Внимательно следившие за трансляцией заметили на видео смерть с косой. Фаны шутят, что так скрывалась Меган Маркл, все-таки приехавшая на событие.

О Мегане не обошлось одной шуткой. Пользователи пишут, что заметили ее в интересном образе: в забавном парике и очках.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Не могли не вспомнить и о принце Гарри. Его лицо перед камерами прикрыла принцесса Анна головным убором. Также пошутили о его книге "Запасной".



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Маленький принц Луи снова покорил сеть, потому что не сдерживал эмоций и веселил публику своей мимикой.



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

В сети его с Шарлоттой сравнили с героями нового эпизода "Звездных войн".



Мемы о коронации / Скриншот с твиттера

Также фаны пошутили о присутствии на коронации Ника Кейва.

Другая звезда, Кэти Перри, не смогла найти свое место в аббатстве. Над ее блужданием перед креслами тоже пошутили.