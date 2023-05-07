Погода от принцессы Дианы и Меган в парике: сеть заполонили мемы о коронации Чарльза ІІІ
Одно из самых масштабных событий в Британии за последнее время вызвало бурю обсуждений, но и шуток и мемов. В сети создали множество мемов на тему коронации Чарльза ІІІ, упоминая как принца Луи, так и принцессу Диану.
В субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза ІІІ. За событием следили миллионы людей по всему миру, ведь это первое такое событие за последние 70 лет в Великобритании.
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Коронация стала не только предметом для обсуждения в ближайшие дни, но и объектом создания шуток и мемов в сети. 24 Канал собрал лучшие реакции британцев и украинцев на историческое мероприятие в монаршей семье.
Лучшие шутки о коронации Чарльза ІІІ
Украинцы не обошли вниманием коронацию нового монарха и следили за событием. Особенно понравились цвета, в которых на праздник появилась Джилл Байден с внучкой.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Коронация напомнила свадьбу, на которую собралось множество гостей. Поездка монарших супругов в карете немного напомнила пользователям сцену из "Шрека".
Мемы о коронации / Скриншот из фейсбука
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Объектом шуток стало коронационное кресло святого Эдуарда, изготовленное еще более 700 лет назад.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
В общей сложности 6 мая было хорошим днем для многих: вспомнили и о пропагандисте Захаре Прилепине, автомобиль которого взорвали.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Конечно, больше всего мемов о коронации Чарльза ІІІ генерировали сами британцы. Еще до торжественного события лондонцы волновались из-за погоды: действительно, 6 мая накрапал дождь. Пользователи шутят, что в "выбор погоды" в этот день могла быть причастна принцесса Диана.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Внимательно следившие за трансляцией заметили на видео смерть с косой. Фаны шутят, что так скрывалась Меган Маркл, все-таки приехавшая на событие.
О Мегане не обошлось одной шуткой. Пользователи пишут, что заметили ее в интересном образе: в забавном парике и очках.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Не могли не вспомнить и о принце Гарри. Его лицо перед камерами прикрыла принцесса Анна головным убором. Также пошутили о его книге "Запасной".
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Маленький принц Луи снова покорил сеть, потому что не сдерживал эмоций и веселил публику своей мимикой.
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
В сети его с Шарлоттой сравнили с героями нового эпизода "Звездных войн".
Мемы о коронации / Скриншот с твиттера
Также фаны пошутили о присутствии на коронации Ника Кейва.
Другая звезда, Кэти Перри, не смогла найти свое место в аббатстве. Над ее блужданием перед креслами тоже пошутили.