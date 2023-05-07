"Смерть с косой": на коронации Чарльза ІІІ заметили загадочную персону в плаще
Источник:The Daily Mail
В Вестминстерском аббатстве на коронации Чарльза ІІІ увидели загадочную фигуру. Она прошла перед воротами и быстро исчезла: в сети шутят о "смерти с косой".
Коронация Чарльза ІІІ была полна не только хорошими торжественными моментами, но и несколькими курьезами. Внимательные зрители трансляции увидели на видео таинственную персону.
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"Смерть с косой" на коронации Чарльза
На отрывке видео из трансляции изображено Вестминстерское аббатство и золотые арки собора Святого Петра. Внезапно перед воротами появляется фигура в черном наряде, похожая на плащ. Лицо быстро прошло.
Видео впервые распространилось в твиттере и стало очень популярным.
Кто-нибудь еще только что заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве?
– написал пользователь твиттера.
Почитатели королевской семьи шутят о загадочном персонаже на церемонии коронации. Кто-то называет его не "смертью", а принцессой Дианой или переодетой Меган Маркл.
- "Нет, это не смерть с косой, а принцесса Диана, пришедшая за местью";
- "Даже смерть с косой не хочет пропустить коронацию";
- "Королева Елизавета ІІ не хочет просто так отдавать корону";
- "Диана получила приглашение";
- "Пранк над королем";
- "Меган все-таки добралась".