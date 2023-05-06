Приветствуют нового короля: кто из монаршей семьи присутствует на коронации Чарльза ІІІ – фото

На коронацию Чарльза ІІІ прибыло множество членов королевской семьи. Сегодня они приветствуют нового короля. Узнайте ниже, кто приехал на величественное событие в Лондон.

6 мая 2023 года началось историческое событие для британской монархии – коронация Чарльза ІІІ. В первый день запланировано больше всего торжеств. На празднование уже прибывают первые члены королевской семьи. 24 Канал.

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Не все члены монаршей семьи остались в теплых отношениях, но в этот день они объединились, чтобы поздравить нового короля и королеву.

Королевская семья на коронации Чарльза ІІІ

Герцог и герцогиня Уэльские уже прибыли в Вестминстерское аббатство. Наследник, принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон были одеты в королевские наряды.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Скриншот с видео

Прибыл и принц Гарри, но без Мегана Маркла. Герцог Сассекский выглядел довольно счастливым и расслабленным, когда вошел в Вестринстерское аббатство со своими двоюродными сестрами – принцессами Беатрис и Евгенией (дочки принца Эндрю). Предполагается, что он приехал в Британию за день до коронации.



Принц Гарри прибыл на церемонию коронации Чарльза / Скриншот с видео

На видео можно было заметить, как герцог Сассекский общался со своими кузенами и здоровался с другими членами королевской семьи.

Герцог Эдинбургский уже прибыл в аббатство. Он был вместе с графиней Вессекской, Джеймсом, виконтом Северном и леди Луизой Виндзор.



Герцог Эдинбургский с детьми / Скриншот с видео

Около них заметили и принцессу Анну и ее мужа сэра Тима Лоуренса. Интересно, что Анна надела великолепный головной убор с перьями и темно-зеленый плащ.



Принцесса Анна / Скриншот по видео о

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