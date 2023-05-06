Приветствуют нового короля: кто из монаршей семьи присутствует на коронации Чарльза ІІІ – фото
На коронацию Чарльза ІІІ прибыло множество членов королевской семьи. Сегодня они приветствуют нового короля. Узнайте ниже, кто приехал на величественное событие в Лондон.
6 мая 2023 года началось историческое событие для британской монархии – коронация Чарльза ІІІ. В первый день запланировано больше всего торжеств. На празднование уже прибывают первые члены королевской семьи. 24 Канал.
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Не все члены монаршей семьи остались в теплых отношениях, но в этот день они объединились, чтобы поздравить нового короля и королеву.
Королевская семья на коронации Чарльза ІІІ
Герцог и герцогиня Уэльские уже прибыли в Вестминстерское аббатство. Наследник, принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон были одеты в королевские наряды.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Скриншот с видео
Прибыл и принц Гарри, но без Мегана Маркла. Герцог Сассекский выглядел довольно счастливым и расслабленным, когда вошел в Вестринстерское аббатство со своими двоюродными сестрами – принцессами Беатрис и Евгенией (дочки принца Эндрю). Предполагается, что он приехал в Британию за день до коронации.
Принц Гарри прибыл на церемонию коронации Чарльза / Скриншот с видео
На видео можно было заметить, как герцог Сассекский общался со своими кузенами и здоровался с другими членами королевской семьи.
Герцог Эдинбургский уже прибыл в аббатство. Он был вместе с графиней Вессекской, Джеймсом, виконтом Северном и леди Луизой Виндзор.
Герцог Эдинбургский с детьми / Скриншот с видео
Около них заметили и принцессу Анну и ее мужа сэра Тима Лоуренса. Интересно, что Анна надела великолепный головной убор с перьями и темно-зеленый плащ.
Принцесса Анна / Скриншот по видео о
Коронация Чарльза ІІІ: онлайн-трансляция
Коронация Чарльза ІІІ и Камиллы: основные события
- Процессия начнется в 12:20 по киевскому времени с торжественного шествия. Король Чарльз III и его жена Камилла отправятся из Букингемского дворца. Маршрут этого шествия составляет 2,1 километра.
- В 13:00 по киевскому времени в Вестминстерском аббатстве начнется торжественная коронационная служба, которая продлится около 3 часов.
- В 16:00 по киевскому времени начнется торжественное коронационное шествие в Букингемский дворец. Во время этого королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть восемь лошадей.
- Торжественная церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.
- Коронационные мероприятия в Великобритании продлятся 3 дня - до 8 мая. Что запланировано – узнайте по ссылке.