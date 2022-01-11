Королевы выходят в свет: Рания примерила пальто-рубашку от украинского бренда

Иорданская королева Рания уже совершила первый публичный выход в 2022 году. Ее Величество предстала перед общественностью в джинсах и пальто-рубашке от украинского бренда BEVZA.

Иорданская королева постоянно демонстрирует изысканный вкус в одежде. На любых мероприятиях она всегда выглядит безупречно. Не стал исключением и ее первый выход в свет в 2022 году.

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Стильный образ королевы Рании

На встречу с иорданской молодежью Рания приехала в стильном наряде. Она предстала перед камерами в обтягивающих темных джинсах синего цвета, нежно-розовой кофте и коротком белом пальто-рубашке от украинской дизайнерки Светланы Бевзы, которое не застегивала. На сайте бренда BEVZA такой наряд стоит 624 евро.

Среди аксессуаров элегантный аутфит Ее Величества дополнили красно-белый платок, который она накинула на спину, и темно-фиолетовая маска на лице.

Рания обожает украшения, поэтому в ушах были лаконичные серьги. Волосы королева уложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках.



Королева Рания в джинсах и белом пальто / Фото из инстаграма Ее Величества



Королева Рания в джинсах и белом пальто / Фото из инстаграма Ее Величества