Королевы стиля: Кейт Миддлтон и принцесса Мэри встретились в безупречных образах в Дании

В среду, 23 февраля, состоялась знаковая встреча британской герцогини Кейт Миддлтон и королевы Дании Маргрете II. На событии также была принцесса Мэри – невестка королевы. Женщины показали стильные классические образы и быстро нашли общий язык.

Двухдневный визит герцогини Кембриджской продолжается, и 40-летняя Кейт Миддлтон посетила королевский дворец. Ее встретила 50-летняя принцесса Мэри, жена наследного принца Фредерика, которую еще часто называют "двойником Кейт". Ведь женщины очень похожи как внешне, так и по стилю.

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Для события Кейт Миддлтон выбрала серое платье-пальто от бренда Catherine Walker стоимостью четыре тысячи долларов, а принцса Мэри надела белое твидовое пальто поверх черных классических брюк и водолазки. Образы женщин завершали черные кожаные перчатки, сумочки и туфли на каблуке.



Будущие королевы Кейт Миддлтон и Мэри / Фото Hello Mag

Впоследствии Кейт Миддлтон увиделась во дворце с 81-летней королевой Дании Маргрете II, которая выбрала миди-юбку "в клеточку", черный жакет и блузу с синим платком.



Принцесса Мэри, королева и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Позднее Кейт и Мэри вместе посетили кризисный центр, который оказывает помощь женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Он находится под покровительством кронпринцессы, основавшей его.