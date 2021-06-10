"Думаем о дедушке": как королевская семья вспоминает принца Филиппа в день его рождения

Британскому принцу Филиппу 10 июня могло бы исполниться 100 лет. До столетнего юбилея мужчина не дожил всего 2 месяца, но память о нем до сих пор продолжает жить в сердцах его родных и поклонников. Как вспоминает о своем дедушке принцесса Евгения, принц Уильям и его жена Елизавета II – читайте далее.

Принц Филипп всегда был отзывчивым и веселым мужчиной, который отличался иногда острыми и несколько скандальными высказываниями. Несмотря на это, после смерти принцессы Дианы, своей невестки, он взял под опеку внуков – принца Гарри и Уильяма, которые нуждались в мужской поддержке, которую часто не мог им дать родной отец – принц Чарльз. Принц Филипп также любил других своих внучек – принцессу Евгению и Беатрис, а также Зару Тиндолл и ее детей.

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Сегодня вся королевская семья и даже их фотограф отдают дань уважения покойному принцу Филиппу в социальных сетях.

Елизавета II

Символично ко дню рождения принца Филиппа несколько дней назад королеве вручили сорт розы, названный в честь принца Филиппа. Цветы вырастили в саду у восточной террасы Виндзорского замка. Именно там проводит последний год Елизавета II и до недавнего времени – принц Филипп, где он и отошел в вечность. Несмотря на такое печальное событие, королева была рада получить особый подарок, посвященный дню рождению мужа. Королева ответила, что Роза "выглядит великолепно" и назвала подарок "очень любезным".

Герцоги Кембриджские

Пара Кейт Миддлтон и принца Уильяма в своем инстаграм-профиле тоже поделилась воспоминаниями о принце Филиппа, вспомнив о сорте розы, названный в его честь.

"Вспоминая его Королевское Высочество герцога Эдинбургского, когда бы ему было 100 лет", – говорится в сообщении герцогов Кембриджских.

Принц Чарльз

Самый старший сын принца Филиппа и Елизаветы II поделился в сети двумя символическими фото: на первом принц Филипп передает свою роль главного командира герцогине Корнуолльской, его второй жене. А на втором фото маленький принц Чарльз встречает принца Филиппа с визита в Мальту в 1951 году.

"Вспоминая герцога Эдинбургского, в день, когда ему было бы 100 лет", – говорится в заметке.

Принцесса Евгения

Наиболее личным и неофициальным сообщением отличилась принцесса Евгения – одна из любимых внучек Филиппа. У нее всегда была особая связь с дедушкой, и потерю мужа она восприняла очень болезненно.

"Думаем о дедушке, которому должно было исполниться 100 лет", – лаконично отметила Евгения.

Крис Джексон

Королевский фотограф годами снимает всю королевскую семью на праздничных и торжественных событиях. Поэтому потеря принца Филиппа была для него не меньшим потрясением, чем для других людей, причастных к монаршей семье.

"Вспоминаю герцога Эдинбургского в тот день, который должен был бы быть его 100-летием", – написал мужчина и оставил его черно-белое фото.