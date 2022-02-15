Королевская семья тоже празднует: принцесса Евгения поздравила мужа с Днем Валентина

В День Влюбленных принцесса Евгения, которая самостоятельно ведет свой инстаграм-профиль, не могла не поздравить любимого Джека Бруксбенка публично. Она показала их романтическое фото из семейного архива.

Пока мировые знаменитости расплывались в чувственных признаниях своим половинкам, члены британской королевской семьи оставались в стороне. Однако не принцесса Евгения, инстаграм которой "оживает" по большей части на праздники. В День Валентина она тронула 1,5-миллионную аудиторию фолловеров фото с мужем Джеком.

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Как принцесса Евгения поздравляла с Днем Валентина

Вместо публичных признаний в любви внучка королевы Елизаветы II оставила лаконичную подпись и редкое романтическое фото с любимым, сделанное весной. На нем принцесса Евгения в будничном look – спортивных брюках, футболке, кедах и свитшоте, завязанном на талии. Она стоит под расцветшим деревом, а Джек Бруксбенк трясет его так, чтобы на жену падали розовые лепестки.

Этот искренний кадр растрогал почти 90 тысяч пользователей инстаграма, которые лайкнули сообщение.

С Днем Святого Валентина,

– лаконично подписала принцесса Евгения.



Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком / Фото с инстаграма внучки Елизаветы II