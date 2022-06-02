Королева Великобритании празднует юбилей: кого можно было увидеть на параде

Британская королева Елизавета II 2 июня празднует 70 лет с момента ее коронации. "Платиновый юбилей", как это называют в печати, стал масштабным событием Лондона. Кто пришел поздравить королеву – читайте дальше.

Торжественные празднования по случаю юбилея Лондон проведут со 2 по 5 июня. Все началось с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов.

К слову Платиновый юбилей: в честь 70-летия коронации Елизаветы II выпустили новый портрет

Гости парада Trooping the Colour 2022

ровно 70 лет назад, 2 июня 1953 года, Елизавета Виндзор сошла на престол и стала называться Елизаветой II. 6 февраля 1952 года умер ее отец – король Георг VI, поэтому королева стала первым британским монархом, преодолевшим рубеж в 70 лет правления.

На площади присутствовало десятки тысяч приглашенных гостей, среди которых можно было увидеть Бориса Джонсона и его любимую Керри. На каретах также посреди площади проехались отдельно Кейт Миддлтон с Камиллой Корнуольской, а также дети Кейт – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

В другой карете ехала семья принца Эдварда – младшего сына Елизаветы II.

Наследник престола принц Чарльз, старейший сын Елизаветы II, а также ее внук принц Уильям и дочь принцесса Анна присутствовали среди участников парада – валлийской гвардии на конях.

На балконе впоследствии собрались все представители королевской семьи вместе с Елизаветой II. Королева с кузеном герцогом Кентским вышли первыми.

Вскоре к ней присоединились принц Чарльз, Кейт Миддлтон, принц Уильям, их дети, принцесса Анна с семьей и принц Эндрю с семьей. Добавим, что никого из семьи принца Эндрю, попавшего в секс-скандал и отказавшегося от королевских обязанностей, не было. Также на балконе не были принц Гарри из Меган Маркл, правда, на самом празднике они где-то присутствовали. Все наблюдали за традиционным парадом воздушной обороны, запустившим в небо краски в цветах Великобритании.



Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Скриншот с видео

Что касается других торжественных мероприятий, то на следующие дни запланированы церковная служба, уличные вечеринки и концерты у стен Букингемского дворца.