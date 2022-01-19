Королева Рания вышла в свет в лиловом пальто за 40 евро: фото бюджетного look

51-летняя королева Иордании часто надевает вещи из премиальных домов моды. Однако в ее гардеробе есть очень бюджетная одежда. Например, пальто Zara, которое стоит всего 40 евро.

Ее Величество совершила второй официальный выход в 2022 году. Для первого она выбрала пальто украинского дизайнера Светланы Бевзы, а для второго – масс-маркет бренда ZARA. Этот образ королевы Рании стал рекордно доступным.

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Бюджетный образ королевы Рании

Для встречи с женщинами она выбрала пальто-рубашку лилового оттенка. Это наряд на запах с накладными карманами и пуговицами. Ее Величество отыскала его в коллекции демократичного бренда Zara и приобрела по смешной цене – 40 евро (1 200 гривен).

Под пальто Рания подобрала черные брюки прямого покроя от Alexander Wang, в которых появлялась раньше, и новые кеды от Nike. Из аксессуаров на ней лишь золотые серьги с жемчугом. Безусловно, королева Иордании вышла в свет с эффектным макияжем с лиловыми тенями и безупречной укладкой, без которой ее вряд ли видели хотя бы на одном из мероприятий.

Рания в пальто ZARA за 40 евро / Фото из инстаграма королевы Иордании

Рания в пальто ZARA за 40 евро / Фото с фан-страниц королевы Иордании