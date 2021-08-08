Королева Летиция отдыхает на Майорке: фото в черном платье
Источник:24 канал
Королевская семья Испании отправилась в отпуск на Майорку. Для вечерней прогулки по острову Летиция выбрала длинное черное платье.
Сезон отпусков продолжается. Король и королева Испании вместе с детьми также отдыхают от насыщенных рабочих дней.
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Образ королевы Летиции
На отдыхе Ее Величество продолжает демонстрировать новые аутфиты. Для ужина в ресторане она выбрала длинное черное платье на тонких бретелях и вырезом в зоне декольте. Такой наряд соединила с туфлями в тон на высокой подошве. В руке Летиция держала клатч.
Волосы она собрала в пучок сзади. На лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди украшений ее летний look завершили маленькие серьги-кольца и любимое кольцо, которое подарили дочери.
Королева надела и защитную маску на лицо, которая стала неотъемлемым атрибутом ее выходов во время пандемии коронавируса.
Королева Летиция в черном платье / Фото Getty Images