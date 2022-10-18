В роскошном красном платье: королева Летиция очаровала элегантностью во время визита в Германию

Королевские супруги Испании прибыли с официальным визитом в Германию. На одном из мер Ее Величество продемонстрировало роскошный вечерний образ.

Королева Летиция и король Филипп VI были на приеме у супругов Германии – Франка-Вальтера Штайнмайера и Эльке Бюденбендер во дворце Бельвью в Берлине.

Смотрите также Почтила покойную свекровь: королева-консорт Камилла сделала символические фото с Паддингтонами

Изысканный look королевы Летиции

50-летняя Ее Величество одела на прием роскошное красное платье с кейпнакидкой из старой коллекции от Stella McCartney. Стоимость такого наряда составляет 2764 доллара. Соединила ее с обувью на каблуке. Среди аксессуаров аутфит Летиции завершили: золотой клатч, драгоценный браслет с красными камнями и массивные серьги. Волосы королева собрала в аккуратную прическу, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Король Филипп VI позировал рядом с любимой в черном смокинге и белой рубашке. Их образы гармонично совмещались.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Отметим, это платье королева одела во второй раз. В 2017 году Летиция появлялась в ней на дне рождения короля Нидерландов Виллема-Александра в Гааге.

Недавно принц и принцесса Уэльские посетили Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II. Элегантный образ Кейт Миддлтон активно обсуждали в сети – через ее жакет Chanel, которому более 25 лет.