Королева Летиция в голубом платье осуществила семейный выход: фото

Королевская семья Испании посетила Центр интерпретации "Сьерра-де-Трамунтана" и святилище Ллук, что на Майорке. Ее Величество надела голубое платье из легкой ткани и дополнила его неординарными серьгами.

Летиция всегда подчеркивает одеждой спортивную фигуру и демонстрирует свой стиль. Королева предпочитает элегантные наряды. На этот раз не было исключения.

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Образ королевы Испании

Для нового выхода с мужем и дочерьми Летиция выбрала длинное асимметричное платье голубого цвета, которое завязывалось сбоку. Обычно она дополняет образы различными клатчами, а для этого летнего события выбрала голубовато-белую экосумку.

Ее Величество довершила аутфит эспадрильи, что является ее любимой летней обувью. Среди украшений на ней были любимое кольцо, которое подарили дочери, и неординарные серебряные серьги. Волосы королева Испании уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images



Королева Летиция / Фото Getty Images

Дочери королевы и короля также предстали перед собравшимися в легких летних платьях. На лицах всех членов монаршей семьи были одноразовые защитные маски, которые являются неизменными атрибутами всех образов во время пандемии коронавируса.