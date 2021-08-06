Королева Летиция в голубом платье осуществила семейный выход: фото
Источник:24 канал
Королевская семья Испании посетила Центр интерпретации "Сьерра-де-Трамунтана" и святилище Ллук, что на Майорке. Ее Величество надела голубое платье из легкой ткани и дополнила его неординарными серьгами.
Летиция всегда подчеркивает одеждой спортивную фигуру и демонстрирует свой стиль. Королева предпочитает элегантные наряды. На этот раз не было исключения.
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Образ королевы Испании
Для нового выхода с мужем и дочерьми Летиция выбрала длинное асимметричное платье голубого цвета, которое завязывалось сбоку. Обычно она дополняет образы различными клатчами, а для этого летнего события выбрала голубовато-белую экосумку.
Ее Величество довершила аутфит эспадрильи, что является ее любимой летней обувью. Среди украшений на ней были любимое кольцо, которое подарили дочери, и неординарные серебряные серьги. Волосы королева Испании уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.
Королевская семья Испании / Фото Getty Images
Королева Летиция / Фото Getty Images
Дочери королевы и короля также предстали перед собравшимися в легких летних платьях. На лицах всех членов монаршей семьи были одноразовые защитные маски, которые являются неизменными атрибутами всех образов во время пандемии коронавируса.