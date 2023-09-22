Королеву Камиллу и Бриджит Макрон напугал поклонник в библиотеке: курьезное видео из Франции
Источник:Королевская семья
Чарльз III и его супруга Камилла совершили официальный визит во Францию. Там королева и Бриджит Макрон вместе посетили Национальную библиотеку. Но во время встречи произошла конфузная ситуация.
В то время, когда жена короля Великобритании и первая леди Франции пересматривали литературные експонати, один из посетителей испугал знаменитостей.
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Посетитель испугал Камиллу и Бриджит Макрон своим чихом
Камилла и Бриджит Макрон в Национальной библиотеке рассматривали памятные книги, когда неожиданно кто-то в зале громко чихнул. Сначала это испугало гостей, однако позже все посмеялись над конфузной ситуацией. Видео инцидента в своих соцсетях даже распространили представители королевской семьи.
Тишина в библиотеке! Ее Величество провело утро вместе с мадам Макрон, отмечая праздник грамотности и знакомясь с сокровищами Национальной библиотеки Франции,
– отметили под видео.
Реакция сети
В комментариях под видео с казусным инцидентом пользователи отметили, как мыло Камилла и Бриджит засмеялась. К тому же кто-то из фанатов заметил, что, видимо, мужчина, который чихнул, чуть не поседел из-за неудобной ситуации.
- "Очень мило, как они засмеялись";
- "Очень круто, Ваше Величество!";
- "Бедняжка, наверное, чуть не поседел".