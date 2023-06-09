Выпили вина: королева Камилла в изысканном платье встретилась с ветераном Второй мировой войны

Жена короля Чарльза получила новое предназначение. Поэтому королева Камилла была вынуждена провести торжественный прием в Кларенс-гаусе, на котором встретилась с ветераном Второй мировой войны.

Любопытно, что на днях королева Камилла получила новое предназначение. Теперь она главнокомандующая Королевскими уланами (бронетанковый кавалерийский полк).

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По случаю нового назначения, Камилла устроила 8 июня прием в Кларенс-гаусе. Одним из почетных гостей стал 99-летний ветеран Второй мировой войны – лейтенант Майкл де Бург, которого она наградила медью Бьюкена.

Также королева вручила ветерану торт, чтобы отметить его 100-летие, которое наступит уже 11 июня. Вместе с ветераном Камилла разрезала торт с золотым декором и выпила немного вина.

В Кларенс-гаусе Камилла также встретилась с нынешним полковником полка Ричардом Чаррингтоном и командиром, подполковником Уиллом Ричмондом.

Для торжественного мероприятия королева Камилла одела платье ME+EM в своем любимом синем оттенке. Она была свободного фасона и с длинными рукавами. Свой образ жена короля дополнила прической, легким макияжем и множеством браслетов на запястьях, среди которых был любимый – от Van Cleef & Arpels.



Королева Камилла на приеме в Кларенс-гаусе / Фото с сайта королевской семьи

Что известно о новом назначении Камиллы: основное

Ранее главнокомандующим Королевскими уланами была королева Елизавета II. Это назначение уже покойная королева получила от отца в 21 день рождения (в 1947 году).

В то же время для Камиллы это назначение означает очень многое, ведь ее отец, покойный майор Брюс Шанд, служил в 12-м уланском полку во время Второй мировой войны, завоевав Военный крест во время отступления в Дюнкерк в 1940 году.

Интересно, что Камилла поддерживала неофициальные отношения с полком в течение многих лет из-за связи отца. В последний раз она встречалась с представителями полка в октябре 2020 года из-за видеосвязи.

Королевские уланы – это бронированный кавалерийский полк. Его знаменитый значок с изображением черепа и скрещенных костей - одна из самых известных в британской армии и символизирует девиз: "Смерть или слава".