Королева-консорт Камилла появилась на публике с брошью, принадлежавшей Елизавете II

Королева-консорт Камилла осуществила публичный выход с королем Чарльзом III в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Королева надела яркое платье, которое дополнила брошью из бриллиантов и сапфиром, принадлежавшей Елизавете II.

Для службы в аббатстве Камилла выбрала ярко-синее платье-пальто от Fiona Clare и шляпку с перьями. К ней присоединилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая также надела историческое украшение.

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Камилла одела брошь Елизаветы

Королева-консорт дополнила свой образ особым украшением. Она надела брошь с 18 бриллиантами и огромным сапфиром, которая принадлежала королеве Елизавете II.



Елизавета ІІ / Фото Living

Ювелиры оценивают брошь под названием "Сапфировый кластер" в 680 тысяч долларов. Вокруг сапфира расположены два ряда бриллиантов. Интересно, что брошь происходит от императрицы Марии Федоровны Романовой, ее носила жена императора Александра III в конце 1800-х годов.

Свою одежду королева-консорт Камилла также дополнила кожаными перчатками, черным клатчем и замшевыми челноками.



Король Чарльз и Камилла / Фото Page Six

Кейт тоже выбрала исторические украшения

В Вестминстерском аббатстве принцесса Уэльская появилась в темно-синем костюме с жаккардовым принтом из осенней коллекции Erdem.

Принцесса Уэльская тоже одела серьги с сапфирами и бриллиантами, принадлежащими Диане, и ценную брошь с перьями.



Кейт Миддлтон / Фото Page Six

Интересно, что брошь с перьями имеет королевскую историю. Ее впервые увидели в 1863 году, когда будущий король Эдуард VII женился на принцессе Дании Александре. На брошке изображен герб принца Уэльского (нынешний титул принца Уильяма) с его характерными перьями. Украшение оценивается в 400 тысяч долларов.

К слову, недавно Кейт Миддлтон предстала перед публикой в алом пальто от любимого бренда Alexander McQueen.

Свой образ принцесса Кейт дополнила необычными и милыми аксессуарами, которые привлекли больше всего перчатками. В частности известно, что их принцесса Уэльская приобрела в лондонском магазине около 17 лет назад.