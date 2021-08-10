Королева Елизавета II совершила новый публичный выход: фото в розовом пальто

Королева Великобритании впервые за время летних каникул появилась на мероприятии. Она побывала в любимой летней резиденции Балморал, расположенной в Шотландии. Елизавета II для события выбрала изысканное розовое пальто.

Ее Величество впервые проведет отпуск в Балморале без мужа. Покойный принц Филипп также очень любил это место. В этом году к королеве должны присоединиться другие члены монаршей семьи.

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95-летняя Елизавета II побывала на церемонии у ворот замка, осмотрела почетную стражу и увидела талисман Королевского полка Шотландии, младшего капрала шетландского пони Круачана IV. В имении Ее Величество пробудет до начала октября.

Образ Елизаветы II

Для скромной церемонии Елизавета II выбрала розовое твидовое пальто, под которое надела светлое платье с цветочным принтом и плиссированным низом. Соединила такой наряд с черными туфлями на низком каблуке от Anello & Davide. Из аксессуаров королева довершила аутфит любимой черной сумочкой от Launer, белыми перчатками и розовой шляпой с цветами.

Ее Величество обожает украшения, поэтому и на этот раз не обошлась без них. Уши украшали серьги с жемчужинами, на шее было ожерелье из жемчуга, а на груди – брошь главнокомандующего Королевского полка Шотландии.



Елизавета II в розовом пальто / Фото Getty Images

В конце июля королева общалась с новым генерал-губернатором Канады. Тогда для рабочего звонка она надела голубое платье с цветочным принтом.