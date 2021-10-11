"Копия": Сергей Бабкин поразил сходством со звездой сериала "Игра в кальмара"
Источник:инстаграм Сергея Бабкина
Украинского певца Сергея Бабкина сравнили с актером из самого популярного сериала Netflix "Игра в кальмара". Музыкант решил сделать коллаж из своего фото и фото звезды и ошеломил сеть.
Пока в Украине и во всем мире сериал "Игра в кальмара" приобретает невероятную популярность, в сети появляются разнообразные мемы, ролики с отсылками к сюжету сериала и попытки повторить его атмосферу или даже образы героев. Один из пользователей интернета заметил сходство между украинским певцом Сергеем Бабкиным и актером Ли Джон-джэ.
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Сергей Бабкин похож на актера из "Игры в кальмара"
Недавно подписчик украинского музыканта Сергея Бабкина сравнил его со звездой южнокорейской ленты. Артист заметил сходство и сделал фотоколлажи, где разместил свой снимок и снимок актера Ли Джон-джэ.
Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.
В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-джэ, кстати,
– поделился Бабкин.
Сергей Бабкин и Ли Джон-джэ / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
Сергей Бабкин и Ли Джон-джэ / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
Реакция сети
Поклонники удивлены сходством певца с корейским актером. Об этом они активно пишут в комментариях:
- "Класс";
- "Что-то похожее точно есть";
- "Легендарный корейский актер Сер Баб Кин";
- "А я смотрел сериал и думал, кого-то он мне напоминает";
- "Ого. Очень похожи";
- "Он еще и двигается, как ты";
- "Копия";
- "Да-да, похож. Такой же добряк";
- "Заметила, как только смотрела. Особенно, когда он перекрасился в красный, как вы когда-то".
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Что известно о сериале "Игра в кальмара"
- Южнокорейская лента "Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября 2021 года. Она состоит из 9 эпизодов.
- Менее чем за 2 недели сериал завоевал расположение миллионов киноманов в 76 странах мира, в том числе и в Украине. Он вполне может стать самым популярным неанглоязычным сериалом.
- "Игра в кальмара" рассказывает о 465 людях, которые соглашаются на загадочную игру из-за финансовых затруднений. Победитель один – все остальные умирают.