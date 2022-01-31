"Копия папы": Сергей Притула показал, как забирает дочь из детского сада

Украинский ведущий и юморист Сергей Притула поделился новым трогательным кадром с дочерью. Он показал, как встречает девочку из детского сада.

Известный украинский шоумен Сергей Притула иногда делится яркими и миловидными кадрами со своими детьми. В этот раз многодетный отец показал фото с дочкой Соломией.

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Фото Сергея Притулы с дочерью

Ведущий сфотографировался с 4-летней дочерью, когда забирал ее из детского сада. Соломия позировала в белой шапке и куртке, а ее звездный отец в пальто и черной шапке.

Также Сергей Притула продемонстрировал рисунок его дочери, который она создала на занятиях. В подписи к фото он рассказал, почему очень ценит такие моменты.

Сергей Притула с дочерью / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Сергей Притула рассказал, что после окончания карьеры в "Варьятах" он с одной стороны потерял один из источников дохода, но получил гораздо больше времени на семью.

"Когда ты 10 лет рассекаешь с гастролями по всему миру, бывая дома меньше времени, чем вне его, то такие, для некоторых, будничные вещи, как забрать ребенка из садика, становятся для тебя настоящим праздником! Скоро будет 2 года, как я последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает! Чего и Вам желаю!" – поделился ведущий.

Поклонники в восторге от миловидного кадра ведущего. Они активно делятся мнениями в комментариях:

"Копия папы. Пусть растет счастливенькая и здоровая";

"Время с детьми ничем не заменишь. Рада за вас и за ваших детей";

"Семья – самое дорогое, и никакие средства не заменят времени, проведенного с семьей, а особенно с детьми. Это никогда не измерить средствами";

"Какая нежная и очень милая дочь у вас. Счастливы вместе";

"Это так хорошо, когда дети могут видеть папу не только на экранах. Счастье вам";

"Очень рада за вас, поверьте, вы действительно в "плюсе", ведь драгоценные минуты, часы с семьей – это то настоящее сокровище, которое многие ищут всю жизнь!".

Добавим, что Сергей Притула показывал не только, как встречает дочь из садика, но и как дети встречают его дома после рабочего дня. Тогда он во второй раз продемонстрировал младшую дочь Стефанию.

Текст публикации Сергея Притулы

Когда я закончил карьеру в "Варьятах", то получил 2 производные от этого шага. Первая несколько отрицательная, ведь семейный бюджет лишился одного из источников пополнения. Вторая же, тотально в "+"! У меня освободилось достаточно много времени, и львиную долю его я начал тратить на семью!

Если сложить две производных вместе, то получится, что я фактически заплатил за возможность проводить больше времени с детьми. И оно того стоит!

Когда ты 10 лет рассекаешь с гастролями по всему миру, бывая дома меньше времени, чем вне его, то такие, для некоторых, будничные вещи, как забрать ребенка из садика, становятся для тебя настоящим праздником! Скоро будет 2 года, как я последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает! Чего и вам желаю!