5 мировых знаменитостей, имеющих палестинские корни

Палестина уже 75 лет находится в процессе создания и частично признана другими странами. Она разделена на две части – Западный берег реки Иордан и Сектор Газы, контролируемый боевиками из ХАМАС. На фоне событий в Израиле мы решили вспомнить имена звезд, у которых есть палестинские корни.

Это всемирно известные модели, певцы, диджеи и даже иорданская королева Рания, отмечает 24 Канал. Большинство с них с болью реагируют на происходящие сейчас в Израиле события.

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Королева Рания

Нынешняя королева Иордании имеет палестинские корни. Рания Аль-Яссин родилась в Кувейте в семье палестинцев. Раньше она публично поддерживала народ Палестины.

В 1991 году после войны в Персидском заливе она сбежала из Кувейта и переехала в Амман (столицу Иордании), где поселились ее родители. Через несколько лет Рания познакомилась с принцем Абдуллой, на котором впоследствии женилась.



Королева Рания / Фото с ее инстаграммы

Белла Хадид

Известная модель родилась в Вашингтоне в семье американки и палестинца Мохаммеда Хадида. По линии своего отца она происходит от Захир аль-Умара.

Знаменитость постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. Раньше Хадид признавалась изданию GQ, что из-за своей позиции она часто имеет конфликты и даже теряла миллионные контракты. Пока военный конфликт с Израилем модель не прокомментировала.

Было много брендов, которые перестали со мной сотрудничать. Многие друзья отвернулись от меня. С некоторыми из них я ужинала каждую пятницу в течение семи лет. Теперь они не пускают меня к себе домой,

– говорила Белла.



Белла Хадид / Фото с ее инстаграммы

Джиджи Хадид

Сестра Беллы тоже имеет палестинские корни. Ее настоящее имя Елена Нура Хадид. Она ранее открыто поддерживала Палестину в соцсетях.

На днях модель прокомментировала палестино-израильский конфликт, обострившийся несколько дней назад. Она рассказала о жертвах в войне и заявила, что терроризация невинных людей не согласуется с движением "Свободная Палестина".

Я выражаю глубокое соболезнование и чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. Я раньше говорила, что у меня есть мечты относительно палестинцев, но ни одна из них не предусматривает вред, нанесенный жителям Израиля,

– написала Джиджи.



Джиджи Хадид / Фото с ее инстаграммы

DJ Khaled

Американский диджей, известный под сценическим псевдонимом DJ Khaled, родился в США, но воспитывался в семье палестинских мигрантов.

Музыкант, настоящее имя которого Халед Мохамед Халед, никогда не стыдился своих палестинских корней. В 2019 году он даже обращался к поклонникам Ближнего Востока.

Вы знаете, что я – палестинец. Моя мать из Рамаллы, а отец из Мазраа аш-Шаркия. Я написал альбом Father of Asahd на арабском). Ближний Восток, это для вас,

– говорил он.



DJ Khaled / Фото с его инстаграммы

Мохаммед Ассаф

Палестинский поп-певец стал известен после победы во втором сезоне музыкального шоу Arab Idol. В 2013 году сделало его послом доброй воли мира от ООН для помощи палестинским беженцам.

Мохаммед продолжает поддерживать Палестину в войне с Израилем. Артист публикует новости из Сектора Газа и рассказывает о жертвах атаки.



Мохаммед Ассаф / Фото с его инстаграммы

На территории сектора Газы в 1987 году была сформирована боевая группа под названием ХАМАС, которая много раз вступала в боевые столкновения с Израилем. Однако война, объявленная ХАМАСом Израиля 7 октября, стала самой масштабной схваткой за последние годы.Заметим, что Сектор Газы фактически контролируется боевиками, а не Палестинской национальной администрацией.