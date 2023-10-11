5 мировых знаменитостей, имеющих палестинские корни
Палестина уже 75 лет находится в процессе создания и частично признана другими странами. Она разделена на две части – Западный берег реки Иордан и Сектор Газы, контролируемый боевиками из ХАМАС. На фоне событий в Израиле мы решили вспомнить имена звезд, у которых есть палестинские корни.
Это всемирно известные модели, певцы, диджеи и даже иорданская королева Рания, отмечает 24 Канал. Большинство с них с болью реагируют на происходящие сейчас в Израиле события.
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Королева Рания
Нынешняя королева Иордании имеет палестинские корни. Рания Аль-Яссин родилась в Кувейте в семье палестинцев. Раньше она публично поддерживала народ Палестины.
В 1991 году после войны в Персидском заливе она сбежала из Кувейта и переехала в Амман (столицу Иордании), где поселились ее родители. Через несколько лет Рания познакомилась с принцем Абдуллой, на котором впоследствии женилась.
Королева Рания / Фото с ее инстаграммы
Белла Хадид
Известная модель родилась в Вашингтоне в семье американки и палестинца Мохаммеда Хадида. По линии своего отца она происходит от Захир аль-Умара.
Знаменитость постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. Раньше Хадид признавалась изданию GQ, что из-за своей позиции она часто имеет конфликты и даже теряла миллионные контракты. Пока военный конфликт с Израилем модель не прокомментировала.
Было много брендов, которые перестали со мной сотрудничать. Многие друзья отвернулись от меня. С некоторыми из них я ужинала каждую пятницу в течение семи лет. Теперь они не пускают меня к себе домой,
– говорила Белла.
Белла Хадид / Фото с ее инстаграммы
Джиджи Хадид
Сестра Беллы тоже имеет палестинские корни. Ее настоящее имя Елена Нура Хадид. Она ранее открыто поддерживала Палестину в соцсетях.
На днях модель прокомментировала палестино-израильский конфликт, обострившийся несколько дней назад. Она рассказала о жертвах в войне и заявила, что терроризация невинных людей не согласуется с движением "Свободная Палестина".
Я выражаю глубокое соболезнование и чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. Я раньше говорила, что у меня есть мечты относительно палестинцев, но ни одна из них не предусматривает вред, нанесенный жителям Израиля,
– написала Джиджи.
Джиджи Хадид / Фото с ее инстаграммы
DJ Khaled
Американский диджей, известный под сценическим псевдонимом DJ Khaled, родился в США, но воспитывался в семье палестинских мигрантов.
Музыкант, настоящее имя которого Халед Мохамед Халед, никогда не стыдился своих палестинских корней. В 2019 году он даже обращался к поклонникам Ближнего Востока.
Вы знаете, что я – палестинец. Моя мать из Рамаллы, а отец из Мазраа аш-Шаркия. Я написал альбом Father of Asahd на арабском). Ближний Восток, это для вас,
– говорил он.
DJ Khaled / Фото с его инстаграммы
Мохаммед Ассаф
Палестинский поп-певец стал известен после победы во втором сезоне музыкального шоу Arab Idol. В 2013 году сделало его послом доброй воли мира от ООН для помощи палестинским беженцам.
Мохаммед продолжает поддерживать Палестину в войне с Израилем. Артист публикует новости из Сектора Газа и рассказывает о жертвах атаки.
Мохаммед Ассаф / Фото с его инстаграммы
Заметим, что Сектор Газы фактически контролируется боевиками, а не Палестинской национальной администрацией.