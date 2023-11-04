Известный продюсер намекнул, что Кондратюк несправедливо выиграл суды у Виталия Козловского

Украинский продюсер Вадим Лисица шокировал признанием, что Игорь Кондратюк незаконно выиграл суды у Виталия Козловского. Он предполагает, что артист тогда не знал всех юридических аспектов.

Ранее именно Вадим Лисица сообщил, что Кондратюк забирает львиную часть военной зарплаты Козловского. Конфликт между певцом и его экспродюсером длится уже 10 лет.

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Кондратюк несправедливо выиграл суды у Козловского

Продюсер откровенно говорит о том, что Кондратюк действовал незаконно.

Я тоже продюсер. У меня были схожие ситуации, поэтому я точно знаю природу этих отношений. Я знаю, что может быть, когда мы попадаем в суд. Сколько это длится, сколько это стоит и какие рычаги нужны для того, чтобы решить вопрос именно в свою сторону,

– сказал Лисица.

По мнению Вадима, когда это происходило, у Кондратюка были больше возможностей, чем у Козловского. Он считает, что Кондратюк воспользовался ситуацией, ведь Козловский не знал юридических аспектов.

"На мой взгляд, Козловский вообще не понимал, что происходит. Ему никто не объяснял все юридические аспекты этого дела. Поэтому мне кажется, здесь тоже есть определенная несправедливость. Я знаю некоторые факты, инсайт, как это происходило", – ответил продюсер.

Что известно о конфликте Козловского и Кондратюка