Киркоров превратился в ничто, – Кондратюк отреагировал на обновленный "черный список" Минкульта

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать Украину согласно решению Министерства культуры. По его мнению, исполнителя нужно еще и лишить звания народного артиста Украины, которое ему присвоили в 2008 году.

По словам Кондратюка, никто не должен быть выше украинских законов, поэтому Киркоров, который посещал оккупированны Крым – не исключение, и ему не место в Украине.

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Киркоров один из многих россиян, которые нарушают украинские законы. На одной из премий он восхвалял Путина, который является Гитлером 21 века. Киркоров превратился в ничто. А занимается ли "ничто" творчеством – я даже не знаю, я за ним давно не наблюдаю,

– заявил Кондратюк.

Он добавил, что не следит за творчеством российских исполнителей, потому что для него "страна-агрессор не несет никакой культуры". Он вспомнил и о звания народных артистов, которые когда-то присвоили Николаю Баскову и Филиппу Киркорову, поскольку они в течение всего времени "сидели молча" и не реагировали на отношения между Россией и Украиной.

"Не нужно лишать звания только тех, кто выразил свою позицию, не кричал "Крым наш", и вообще просто не молчал. Я часто говорю фразу Александра Галича:"Промолчи – попадешь в палачи", – подытожил Кондратюк.

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