"Концерт между взрывами": в Харькове на станции метро прошел концерт классической музыки

26 марта в Харькове должен был начаться KharkivMusicFest. Классическая музыка прозвучала на станции метро "Исторический музей". Музыканты сыграли "Концерт между взрывами".

Героический Харьков продолжает находиться под обстрелами со стороны оккупантов, поэтому большинство времени жители города проводят в бомбоубежищах. Харьковские музыканты сыграли ради единства и во имя мира, чтобы поддержать земляков.

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В Харькове прошел "Концерт между взрывами"

26 марта в Харькове должен был начаться KharkivMusicFest. На этот фестиваль были приглашены музыканты со всего мира, которые ранее ни разу не выступали в украинских городах. Но война все перечеркнула.

Даже в такое сложное время под постоянными взрывами харьковчане не опускают рук. Украинская культура продолжает развиваться, а музыканты поднимают нравственный дух наших земляков.

Организаторы фестиваля все же устроили символическое открытие культурного мероприятия. В современных реалиях оно произошло в метро, ​​которое сейчас является бомбоубежищем для жителей города-героя. На одной из станций выступил струнный квинтет. Музыканты исполнили гимн Украины, а также произведения Скорика, Баха, Шуберта и многие другие композиции.

"Концерт между взрывами" в Харькове: смотрите видео онлайн