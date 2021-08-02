Андреа Бочелли, Ротару и Потап: кто будет выступать на День Независимости в Киеве

Владимир Зеленский огласил список мероприятий, которые запланированы на День Независимости в 2021 году. Среди них – традиционные уже концерты, где выступают поп-звезды Украины. Впрочем, в Украину приедет и иностранный исполнитель – итальянец Андреа Бочелли.

Праздничная программа Дня Независимости 2021

О концертах в День Независимости президент сообщил 2 августа во время выступления на форуме "Украина 30". Концерт Бочелли состоится днем 24 августа, а концерт с участием украинских звезд – вечером в 18:00. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.

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"Я думаю, что и на земле, и на воде, и на небе будет ощутима энергия двух других событий 24 августа. Первое – это концерт Андреа Бочелли. Средства, собранные на этом концерте итальянского гения, мы направим на событие украинского гения – это Центр современного искусства "Музей Ивана Марчука". Его первый цикл работ называется "Голос моей души". Этот голос, как и голос души всей независимой Украины, мы услышим вечером на НСК "Олимпийский" в День Независимости страны – сокращенно ДНК (День Незалежності країни). Музыка независимости, как и стремление к независимости – все это в нашей ДНК", – заявил Зеленский.

Что известно об Андреа Бочелли? Артист считается одним из самых известных исполнителей классической музыки. С 1994 года он продал более 70 миллионов дисков в мире. Любовь к музыке появилась у него еще в детстве, когда его лечили от глаукомы. Классическая музыка имела на него успокаивающий эффект. Несмотря на то, что певец полностью ослеп, его узнают во всем мире, а в Голливуде на Аллее славы он даже получил почетную звезду за вклад в театральное искусство – оперу.

"Песни, которые наполняют надеждой..." – Зеленский

На концерте под символическим названием "Лучшие песни независимости" украинцы услышат как всем известных эстрадных звезд, так и оперных исполнителей и даже симфонический оркестр.

Это большой праздник, который должны увидеть все украинцы, от мала до велика. Это прекрасная музыка и песни, которые нам напоминают о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее. Украинские песни – в нашей ДНК,

– говорится в анонсе к концерту.

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Среди украинских исполнителей на главном стадионе Украины можно будет услышать:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Вопли Видоплясова

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Ельзи

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Потап

София Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябин

Кристина Соловий

ТНМК

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

Go_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского

Отметим, что среди списка исполнителей в Киеве будет выступать одиозная София Ротару, которая уже 8 лет живет и работает в России.