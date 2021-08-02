Андреа Бочелли, Ротару и Потап: кто будет выступать на День Независимости в Киеве

2 августа 2021 , 17:32
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский огласил список мероприятий, которые запланированы на День Независимости в 2021 году. Среди них – традиционные уже концерты, где выступают поп-звезды Украины. Впрочем, в Украину приедет и иностранный исполнитель – итальянец Андреа Бочелли.

Праздничная программа Дня Независимости 2021

О концертах в День Независимости президент сообщил 2 августа во время выступления на форуме "Украина 30". Концерт Бочелли состоится днем 24 августа, а концерт с участием украинских звезд – вечером в 18:00. Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.

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"Я думаю, что и на земле, и на воде, и на небе будет ощутима энергия двух других событий 24 августа. Первое – это концерт Андреа Бочелли. Средства, собранные на этом концерте итальянского гения, мы направим на событие украинского гения – это Центр современного искусства "Музей Ивана Марчука". Его первый цикл работ называется "Голос моей души". Этот голос, как и голос души всей независимой Украины, мы услышим вечером на НСК "Олимпийский" в День Независимости страны – сокращенно ДНК (День Незалежності країни). Музыка независимости, как и стремление к независимости – все это в нашей ДНК", – заявил Зеленский.

Что известно об Андреа Бочелли?

Артист считается одним из самых известных исполнителей классической музыки. С 1994 года он продал более 70 миллионов дисков в мире. Любовь к музыке появилась у него еще в детстве, когда его лечили от глаукомы. Классическая музыка имела на него успокаивающий эффект. Несмотря на то, что певец полностью ослеп, его узнают во всем мире, а в Голливуде на Аллее славы он даже получил почетную звезду за вклад в театральное искусство – оперу.

"Песни, которые наполняют надеждой..." – Зеленский

На концерте под символическим названием "Лучшие песни независимости" украинцы услышат как всем известных эстрадных звезд, так и оперных исполнителей и даже симфонический оркестр.

Это большой праздник, который должны увидеть все украинцы, от мала до велика. Это прекрасная музыка и песни, которые нам напоминают о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее. Украинские песни – в нашей ДНК,
– говорится в анонсе к концерту.

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Среди украинских исполнителей на главном стадионе Украины можно будет услышать:

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • Вопли Видоплясова
  • Братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Ельзи
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Потап
  • София Ротару
  • Руслана
  • СКАЙ
  • Скрябин
  • Кристина Соловий
  • ТНМК
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • Go_A
  • JAMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского

Отметим, что среди списка исполнителей в Киеве будет выступать одиозная София Ротару, которая уже 8 лет живет и работает в России.

Автор: Уляна Журба