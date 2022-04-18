А кому я там нужна, – Леся Никитюк рассказала, почему не уехала за границу

Телеведущая Леся Никитюк во время войны остается в Украине. Именно здесь она построила карьеру, здесь ее любят, потому не хочет никуда уезжать.

До войны Леся много путешествовала. Она любит посещать новые страны, знакомиться с новыми людьми, изучать культуры разных народов. Но во время войны ведущая не может покинуть земляков.

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Почему Леся Никитюк остается в Украине

"А кому я там нужна? Здесь я реализовалась. Люди смотрели программы с моим участием, делали меня звездой. Люди голосовали за меня, делали рейтинг всех моих программ. Благодаря этим рейтингам телеканалы подписывали со мной контракты, давали мне работу, верили в мои проекты, потому что их смотрят люди. Люди сделали меня той, кем я сейчас являюсь. Как я могу сейчас их покинуть?", – подчеркнула телеведущая.

Леся добавила, что она не осуждает людей, выехавших за границу: "Если человек помогает Украине, армии, то безразлично, с какой точки мира это делает". Сейчас нам нужно держать боевой дух, не пора выяснять, кто делает хорошо, кто плохо.

Интервью Леси Никитюк: смотрите видео онлайн

Заметим, многие украинские артисты во время войны присоединяются к различным волонтерским инициативам. Кто и как волонтерит во время войны – узнайте по ссылке.