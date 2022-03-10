Компании Warner Music Group и Sony Music Group приостанавливают работу в Россию
Источник:Variety
Одни из крупнейших звукозаписывающих компаний мира – Sony Music Group и Warner Music Group – покидают Россию из-за полномасштабной войны в Украине. Они заявили, что также будут оказывать гуманитарную помощь Киеву.
Свои заявления компании оставили 10 марта. В частности, Warner Music Group приостанавливает операции в России, включая инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов.
К слову Ксения Мишина посмеялась над россиянами и предложила им избитый iPhone за 50 тысяч гривен
Мы продолжим работу по мере развития ситуации, выполняя свои обязательства перед нашими людьми, артистами и авторами песен. Мы по-прежнему готовы поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе,
– отметили в компании.
Студия Sony Music Group призывает к миру в Украине и требует прекратить агрессию России.
"Мы приостановили операции в России и продолжим поддерживать глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим", – говорится в заявлении.
Стоит добавить, что студии Sony Music Entertainment и Warner Music Group входят в "большую тройку звукозаписывающих компаний". Третьей является Universal Music Group, которая два дня назад первой объявила, что "покидает" Россию. Именно эти три компании контролируют более 70% мирового музыкального рынка, и сейчас будут помогать Украине с гуманитарной помощью и другими потребностями.
Какие еще компании отказались работать в России
- Warner Bros.
- CNN
- HBO та HBO Max
- Paramount
- Sony Pictures
- The Walt Disney Company
- Universal Pictures.