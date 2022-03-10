Компании Warner Music Group и Sony Music Group приостанавливают работу в Россию

Одни из крупнейших звукозаписывающих компаний мира – Sony Music Group и Warner Music Group – покидают Россию из-за полномасштабной войны в Украине. Они заявили, что также будут оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Свои заявления компании оставили 10 марта. В частности, Warner Music Group приостанавливает операции в России, включая инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов.

К слову Ксения Мишина посмеялась над россиянами и предложила им избитый iPhone за 50 тысяч гривен

Мы продолжим работу по мере развития ситуации, выполняя свои обязательства перед нашими людьми, артистами и авторами песен. Мы по-прежнему готовы поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе,

– отметили в компании.

Студия Sony Music Group призывает к миру в Украине и требует прекратить агрессию России.

"Мы приостановили операции в России и продолжим поддерживать глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим", – говорится в заявлении.

Стоит добавить, что студии Sony Music Entertainment и Warner Music Group входят в "большую тройку звукозаписывающих компаний". Третьей является Universal Music Group, которая два дня назад первой объявила, что "покидает" Россию. Именно эти три компании контролируют более 70% мирового музыкального рынка, и сейчас будут помогать Украине с гуманитарной помощью и другими потребностями.

Какие еще компании отказались работать в России

Warner Bros.

CNN

HBO та HBO Max

Paramount

Sony Pictures

The Walt Disney Company

Universal Pictures.