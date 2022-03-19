Комарова и Ефросинину назвали врагами России: забавная реакция украинских звезд
Кремль не перестает удивлять мир маразматическими решениями. Комитет защиты национальных интересов назвал врагами России ряд украинских звезд. Среди них Маша Ефросинина и Дмитрий Комаров.
В списке "неугодных" России оказались украинские знаменитости, которые наиболее активно освещают зверства путинской армии. Это путешественник Дмитрий Комаров и телеведущая Маша Ефросинина. Конечно же, они не могли не похвастаться новым статусом в своих соцсетях.
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Реакция Дмитрия Комарова
Принимаю поздравления! Почётное звание "враг России". Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась,
– пошутил Комаров в инстаграме.
С новым титулом его поздравил шоумен и ведущий Владимир Остапчук. "Мои поздравления", – написал он.
Дмитрия Комарова назвали врагом России: фото
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Путешественника развеселило, что вместе с ним во враги записали боксера и брата мэра Киева Владимира Кличко, а к предателям отнесли Андрея Макаревича из "Машины времени", оппозиционера Алексея Навального, писателя Бориса Акунина и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Он добавил, что Россия, которая вводит тотальную цензуру, запрещает открывать роты и уничтожает независимые СМИ, скоро превзойдет Северную Корею.
"Я мечтал уехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной", – заключил Дмитрий Комаров.
Реакция Маши Ефросининой
Вот и день прошел не зря. Слава Украине,
– отреагировала Маша Ефросинина в инстаграме.
В комментариях ее тоже поздравили и назвали гордостью Украины:
- "Приветствую! Вас официально объявили порядочным человеком";
- "Это как доска почета для украинцев! Мы гордимся вами";
- "Гордость Украины! Маша, спасибо вам";
- "Самая прекрасная компания, горжусь";
- "Вместо тысячи комплиментов";
- "Приветствую вас, Маша, с новым званием. Носите с гордостью".
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Полный текст публикации Дмитрия Комарова:
Принимаю поздравления! Почётное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальный и другие.
В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые сми. Вводит списки неугодных.
Я мечтал поехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной