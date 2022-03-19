Комарова и Ефросинину назвали врагами России: забавная реакция украинских звезд

Кремль не перестает удивлять мир маразматическими решениями. Комитет защиты национальных интересов назвал врагами России ряд украинских звезд. Среди них Маша Ефросинина и Дмитрий Комаров.

В списке "неугодных" России оказались украинские знаменитости, которые наиболее активно освещают зверства путинской армии. Это путешественник Дмитрий Комаров и телеведущая Маша Ефросинина. Конечно же, они не могли не похвастаться новым статусом в своих соцсетях.

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Реакция Дмитрия Комарова

Принимаю поздравления! Почётное звание "враг России". Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась,

– пошутил Комаров в инстаграме.

С новым титулом его поздравил шоумен и ведущий Владимир Остапчук. "Мои поздравления", – написал он.

Дмитрия Комарова назвали врагом России: фото

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Путешественника развеселило, что вместе с ним во враги записали боксера и брата мэра Киева Владимира Кличко, а к предателям отнесли Андрея Макаревича из "Машины времени", оппозиционера Алексея Навального, писателя Бориса Акунина и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Он добавил, что Россия, которая вводит тотальную цензуру, запрещает открывать роты и уничтожает независимые СМИ, скоро превзойдет Северную Корею.

"Я мечтал уехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной", – заключил Дмитрий Комаров.

Реакция Маши Ефросининой

Вот и день прошел не зря. Слава Украине,

– отреагировала Маша Ефросинина в инстаграме.

В комментариях ее тоже поздравили и назвали гордостью Украины:

"Приветствую! Вас официально объявили порядочным человеком";

"Это как доска почета для украинцев! Мы гордимся вами";

"Гордость Украины! Маша, спасибо вам";

"Самая прекрасная компания, горжусь";

"Вместо тысячи комплиментов";

"Приветствую вас, Маша, с новым званием. Носите с гордостью".

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Полный текст публикации Дмитрия Комарова:

Принимаю поздравления! Почётное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальный и другие.

В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые сми. Вводит списки неугодных.

Я мечтал поехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной