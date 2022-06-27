Жадан, Кличко, Kalush Orchestra и другие звезды записали поздравления для пленного "Рэдиса": видео

В понедельник, 27 июня, свой 31-й день рождения встретил офицер и командир спецподразделения "Азов" Денис Прокопенко. Сейчас мужчина находится в плену россиян после эвакуации из Мариуполя, но специально для него теплые приветствия записали первые звезды спорта, политики и культуры.

Командир операции по обороне Мариуполя Денис Прокопенко, к сожалению, свой праздник вынужден был отмечать в плену, однако надеемся, что он чувствует поддержку миллионов украинцев и неравнодушных. Чтобы поднять дух Дениса, украинские звезды музыки и спорта обратились к Денису и всем защитникам "Азовстали", чтобы те как можно быстрее попали домой.

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Инициатором создания видеопоздравления стала иллюстратор Екатерина Прокопенко – жена командира "Азова". Все 86 дней обороны Мариуполя она поддерживала своего мужа и была инициатором многих акций. Сейчас ей удалось собрать поздравления от многих звезд для своего мужа:

Виталия и Владимира Кличко;

Андрея Шевченко;

Александра Шовковского;

Андрея Ярмоленко:

Сергея Сидорчука;

Kalush Orchestra;

Златы Огневич;

Тины Кароль;

KAZKA;

Святослава Вакарчука;

Натальи Могилевской;

Сергея Жадана;

Дмитрия Комарова.

Соответствующее видео было опубликовано на телеграмм-канале семей защитников Мариуполя. Там отметили, что ассоциация "выражает прочную поддержку Денису, командиру чести и несгибаемости, символу стальной борьбы".

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Поздравление украинцев

Следует добавить, что отдельно с днем рождения в соцсетях Дениса поздравила певица Руслана и продюсер Елена Мозговая. Слова поддержки, веры и благодарностей также оставили тысячи украинцев в соцсетях под разными сообщениями, в том числе и на странице 24 канала в инстаграмме: