В объятиях и с кольцом: Ирина Билык заинтриговала роликом с Дмитрием Коляденко – видео из Праги

Певица Ирина Билык заинтриговала поклонников видео с бывшим мужем Дмитрием Коляденко, которое сняла в Праге. На романтическом ролике Коляденко нежно обнимал экс-жену.

18 декабря Ирина Билык провела новогоднюю вечеринку в Праге. Ведущим мероприятия стал ее экс-любимый Дмитрий Коляденко. Похоже, после вечеринки они еще остались на отдыхе в Чехии.

Билык и Коляденко отдыхают в Праге

На личной странице в ток-токе Ирина Билык опубликовала атмосферный ролик, на котором изображена с Дмитрием Коляденко. Они позировали на фоне сказочной Праги под популярный рождественский хит It's Beginning to Look a Lot like Christmas. Артистка держала в руках лаконичный букет роз, а Дмитрий нежно обнимал ее.

В конце ролика Ирина засветила обручальное кольцо на правой руке. Так что поклонники начали обсуждать возможное воссоединение и даже женитьбу экс-влюбленных.

В комментариях под видео поклонники Билык засыпают ее комплиментами, а также обсуждают, как Коляденко удалось уехать из Украины. Вероятно, он получил разрешение на выезд, чтобы провести благотворительную вечеринку Ирины, средства которой перечислили на ВСУ.