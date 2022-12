В обіймах та з обручкою: Ірина Білик заінтригувала роликом з Дмитром Коляденком – відео з Праги

Співачка Ірина Білик заінтригувала шанувальників відео з колишнім чоловіком Дмитром Коляденком, яке зняла у Празі. На романтичному ролику Коляденко ніжно обіймав ексдружину.

18 грудня Ірина Білик провела новорічну вечірку в Празі. Ведучим заходу став її екскоханий Дмитро Коляденко. Схоже, що після вечірки вони ще залишилися на відпочинку в Чехії.

Білик та Коляденко відпочивають в Празі

На особистій сторінці у тік-тоці Ірина Білик опублікувала атмосферний ролик, на якому зображена з Дмитром Коляденком. Вони позували на тлі казкової Праги під популярний різдвяний хіт It's Beginning to Look a Lot like Christmas. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її.

Наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці. Тож шанувальники почали обговорювати можливе возз'єднання і навіть одруження ексзакоханих.

У коментарях під відео шанувальники Білик засипають її компліментами, а також обговорюють те, як Коляденку вдалося виїхати з України. Ймовірно, він отримав дозвіл на виїзд, щоб провести благодійну вечірку Ірини, кошти з якої перерахували на ЗСУ.