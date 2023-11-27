Заряжает на конкретные действия, – Коля Серга рассказал, к кому из известных людей прислушивается

Коля Серга, создавший "Культурный десант", чтобы поддерживать военных, на днях рассказал о лидерах мнений, к которым, по его мнению, следует прислушаться. К тому же упомянул и о деятелях, негативно влияющих на общество.

Он решил не называть конкретных имен, впрочем, выделил одно лицо, которое сейчас раскалывает общество – депутат Алексей Гончаренко. В то же время, по словам артиста, нужно слушать, смотреть и читать тех, благодаря кому люди становятся лучше.

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Коля Серга признался, кого он считает лидерами мнений

Военный поделился, что он советует прислушиваться к тем людям, которые оказывают положительное влияние на слушателей.

Тех, слушая кого, мы чувствуем, что становимся лучше. Становимся честнее, становимся человечнее. Кто заряжает нас на конкретные действия, тех и нужно слушать,

– отметил артист.

В то же время исполнитель подчеркнул, что нужно ставить себе "иммунитет, броню".



Да, военный предложил людям, читающим новость, вызывающую сильные эмоции, задавать себе вопрос: "Кому это выгодно? Кто бы хотел, чтобы я испытал именно такую эмоцию". И нарисовать человека, являющегося инициатором материала, который вы прочитали. По мнению военного, это прекрасно работает, поскольку "ты сразу начинаешь критически анализировать прочитанный текст".

Интервью с Колей Сергой: смотрите видео онлайн

"Культурный десант" и его участники