С обручальными кольцами на шее: Тина Кароль растрога видео в 13 годовщину брака с покойным мужем

Популярная украинская певица Тина Кароль обнародовала щемящее видео. По случаю годовщины брака с покойным Евгением Огиром звезда показала их обручальные кольца, которые носила на шее.
Известная украинская певица Тина Кароль и умерший продюсер Евгений Огир 15 июня должны были бы отпраздновать 13 годовщину брака. Артистка часто чтит память любимого мужа, поэтому не смогла не вспомнить о годовщине свадьбы и на этот раз.
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Тина Кароль показала щемящее видео
В инстаграм-сториз знаменитость опубликовала короткий ролик. В нем певица предстала в оранжевой кофточке. Но наибольшее внимание поклонников привлек особый аксессуар на шее.
Тина Кароль вблизи показала ее с мужем обручальные кольца, которые носила на черной цепочке. Она дополнила ролик трогательной подписью: "Мы вместе в небе и на земле". Видео также поделился фан-аккаунт артистки.
История любви Тины Кароль и Евгения Огира
- Певица познакомилась с продюсером в 2007 году, когда они встретились на телеканале М1. Сначала Евгений Огир даже не обратил внимания на Тину, а она очень растерялась и застеснялась.
- Впоследствии мужчина стал продюсером Кароль и помогал ей строить музыкальную карьеру. За время сотрудничества дружеские отношения пары переросли в роман.
- Романтические отношения развивались очень быстро. В январе 2008 года влюбленные расписались в ЗАГСе, а впоследствии устроили романтическую церемонию на Мальдивах.
- 15 июня того же года, Евгений и Тина обвенчались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В ноябре у счастливых супругов родился сын, которого назвали Вениамином.
- Через некоторое время у Евгения Огира диагностировали рак желудка. Продюсер боролся с болезнью, однако не смог ее преодолеть. 28 апреля 2013 года мужчина ушел из жизни.