С обручальными кольцами на шее: Тина Кароль растрога видео в 13 годовщину брака с покойным мужем

Популярная украинская певица Тина Кароль обнародовала щемящее видео. По случаю годовщины брака с покойным Евгением Огиром звезда показала их обручальные кольца, которые носила на шее.

Известная украинская певица Тина Кароль и умерший продюсер Евгений Огир 15 июня должны были бы отпраздновать 13 годовщину брака. Артистка часто чтит память любимого мужа, поэтому не смогла не вспомнить о годовщине свадьбы и на этот раз.

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Тина Кароль показала щемящее видео

В инстаграм-сториз знаменитость опубликовала короткий ролик. В нем певица предстала в оранжевой кофточке. Но наибольшее внимание поклонников привлек особый аксессуар на шее.

Тина Кароль вблизи показала ее с мужем обручальные кольца, которые носила на черной цепочке. Она дополнила ролик трогательной подписью: "Мы вместе в небе и на земле". Видео также поделился фан-аккаунт артистки.

История любви Тины Кароль и Евгения Огира