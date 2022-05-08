Ко Дню примирения: Виктор Винник и МЭРИ представили песню Victoria

8 мая вся Европа и Украина в частности отмечают День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Группа "МЕРИ" перевыпустила свой трек Victoria 2014-го года и поместила его в альбом "Так, я з України".

Во Второй мировой войне Украина пострадала больше всего, ведь именно наша земля стала театром боевых действий между двумя античеловеческими империями – тоталитарным СССР и нацистской Германией. Казалось, в XXI веке война в Европе невозможна, но дата 24.02.2022 перечеркнула эти надежды. русская федерация начала новую активную фазу оккупационной войны против Украины.

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Вместе с вооруженным сопротивлением возникло и культурное сопротивление, поэтому украинские исполнители создали уже сотни песен на тему этой войны. Недавно Виктор Винник и "Мэри" презентовали новый альбом "Так, я з України" , в котором собрали свои лучшие социально-патриотические песни из пяти предыдущих пластинок.

В частности, песня под названием Victoria когда-то вошла в альбом "Пулями Любовь…" 2014 года, а теперь ее снова можно услышать в обновленном альбоме. А все потому, что Victoria – это победа и украинцы непременно отстоят свою независимость в этой войне. В новом видеоклипе можно увидеть кадры с поля боя украинских защитников, которые дают отпор российским оккупантам.

Виктор Винник и "Мэри" – Victoria: смотреть видео онлайн