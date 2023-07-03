Должен жить, быть, звучать: книги Виктории Амелиной продают для фестиваля, который она основала
Источник:Юлия Орлова
Украинское издательство Vivat распродает остатки экземпляров книги Виктории Амелиной, погибшей из-за удара по Краматорску. Денежные средства пойдут на фестиваль, который основала Виктория.
Гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова сообщила о распродаже последних экземпляров книги Виктории Амелиной "Синдром листопаду". Денежные средства пойдут на фестиваль, который основала писательница.
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Книги Виктории Амелиной распродают
Книга "Синдром листопаду" вышла в 2015 году. Как справедливо отметила Юлия Орлова, синдром ноября превратился в синдром февраля. В издательстве Vivat осталось 390 экземпляров книги – их распродадут по повышенной цене.
Все средства по продаже пойдут на нужды ОО "Нью-Йоркский литературный фестиваль", основательницей и организатором которого была Виктория.
В одном интервью она сказала, что сложное настоящее, с которым мы имеем дело, можно вернуть и осмыслить только в многоголосии – в хорошей литературе и хорошем доверительном разговоре. Потому этот фестиваль должен жить, быть, звучать!
– подчеркнула гендиректор издательства.
Книга Виктории Амелиной / Фото из фейсбука Юлии Орловой
""Нужно не плакать, а делать Нью-Йоркский литературный фестиваль", – говорила как-то Вика. Но, честно говоря, я сегодня плачу с самого утра. Плачу, читая сообщения, посвященные ей, комментарии, которые разбивают сердце. Мы потеряли невероятную девочку. – талантливую, смелую, сильную духом. Девочку, которая сделала и могла сделать еще так много хорошего для нашей страны. Теперь – это наша работа. Поэтому, друзья, давайте вместе продлим жизнь Нью-Йоркского литературного фестиваля! Ради Вики".
- Напомним, 27 июня россияне нанесли циничный удар по пиццерии в Краматорске. Среди пострадавших была украинская писательница Виктория Амелина. 1 июля стало известно, что сердце девушки остановилось. Прощальная церемония состоится 4 июля в Киеве и на следующий день во Львове.
- Виктория Амелина – писательница, член компании PEM Ukraine. Она документировала русские военные преступления для правовой организации Truth Hounds и работала на деоккупированных территориях на Востоке, Юге и Севере нашего государства. Именно Виктория нашла на Изюмщине дневник писателя Владимира Вакуленко, тоже убитого россиянами.