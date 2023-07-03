Должен жить, быть, звучать: книги Виктории Амелиной продают для фестиваля, который она основала

Украинское издательство Vivat распродает остатки экземпляров книги Виктории Амелиной, погибшей из-за удара по Краматорску. Денежные средства пойдут на фестиваль, который основала Виктория.

Гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова сообщила о распродаже последних экземпляров книги Виктории Амелиной "Синдром листопаду". Денежные средства пойдут на фестиваль, который основала писательница.

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Книги Виктории Амелиной распродают

Книга "Синдром листопаду" вышла в 2015 году. Как справедливо отметила Юлия Орлова, синдром ноября превратился в синдром февраля. В издательстве Vivat осталось 390 экземпляров книги – их распродадут по повышенной цене.

Все средства по продаже пойдут на нужды ОО "Нью-Йоркский литературный фестиваль", основательницей и организатором которого была Виктория.

В одном интервью она сказала, что сложное настоящее, с которым мы имеем дело, можно вернуть и осмыслить только в многоголосии – в хорошей литературе и хорошем доверительном разговоре. Потому этот фестиваль должен жить, быть, звучать!

– подчеркнула гендиректор издательства.



Книга Виктории Амелиной / Фото из фейсбука Юлии Орловой

""Нужно не плакать, а делать Нью-Йоркский литературный фестиваль", – говорила как-то Вика. Но, честно говоря, я сегодня плачу с самого утра. Плачу, читая сообщения, посвященные ей, комментарии, которые разбивают сердце. Мы потеряли невероятную девочку. – талантливую, смелую, сильную духом. Девочку, которая сделала и могла сделать еще так много хорошего для нашей страны. Теперь – это наша работа. Поэтому, друзья, давайте вместе продлим жизнь Нью-Йоркского литературного фестиваля! Ради Вики".