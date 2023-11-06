Тикток-звезда, которую цитирует Зеленская: кто такая Klavdia Petrivna, загадочная певица и хитмейкер

Klavdia Petrivna – инкогнито-исполнительница, которая сейчас на пике популярности. Ее песни одни из самых популярных на всех стриминговых платформах, а строчки с трека процитировала даже первая леди.

Елена Зеленская на Третьем саммите первых леди и джентльменов зацитировала строчки из песни "Я щастлива". С этого времени популярность анонимной певицы вышла на новый уровень. 24 Канал собрал все, что известно об этой тикток-звезде.

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Как украинцы узнали о Klavdia Petrivna

Исполнительница позаимствовала псевдоним Klavdia Petrivna из романа "Записки Кирпатого Мефістофеля" украинского писателя Владимира Винниченко. Клавдия Петровна там одна из главных героинь.

Отрывки песен певицы начали появляться в тиктоке с июля этого года, а уже 3 августа Klavdia Petrivna выложила свои песни в телеграм-канале.

В следующем месяце Klavdia Petrivna анонсировала выход миниальбома "Береги меня", куда должны войти ее 4 песни, в обновленном и улучшенном звучании. За два дня до премьеры артистка сообщила, что кто-то незаконно выложил ее треки на стриминговые площадки под чужим фото. Позже исполнительница таки загрузила пластинку на официальные площадки в лучшем качестве.



Пираты выложили треки артистки / Скриншоты из ее телеграма

Среди песен Klavdia Petrivna есть дуэт с молодым, но уже популярным артистом – OSTY. Он сотрудничает с лейблом Nebo Music и оказалось, что и инкогнито-звезда также будет работать с этой командой. Добавим и то, что масштабный лейбл Pomitni помогает Nebo Music с дистрибьюцией творчества артистов.

Клавдия Петровна – это начало новой эпохи украинской музыки. Амбициозная, уверенная, яркая и загадочная артистка, чей голос, надеемся, запомнится на десятилетия,

– сказала СЕО лейблу Екатерина Шевченко для "Лирум".

Klavdia Petrivna, OSTY – "Хто ти": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna – студентка

Издание "Лирум" тоже провело "расследование" по поводу личности певицы. Там отмечают, что Клавдия Петровна – юная исполнительница, которая еще учится в колледже.

Klavdia Petrivna активно продвигает свой профиль в социальных сетях, благодаря чему ее песни стали хитами в тиктоке. Но исполнительница не показывает свое лицо, а только публикует вырезки из известных фильмов и накладывает отрывки из своих песен.

В то же время поклонники нашли видео, на котором может быть та же инкогнито-исполнительница. Это ролик, где OSTY поет в дуэте с молодой девушкой свою песню.

OSTY и, вероятно, Klavdia Petrivna: видео