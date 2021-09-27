Кэти Перри показала фигуру через год после родов: фото с райского отдыха

Американская певица Кэти Перри больше года назад родила дочь Дейзи от Орландо Блума. Но она до сих пор не решалась демонстрировать фигуру в купальнике, за исключением, разве что, папарацци, которые тайно ее фотографировали.

Теперь звезда показала, как изменилось ее тело после родов 26 августа 2020 года. Женщина заметно похудела, а ее талия выглядит стройной и подтянутой. Фанаты очарованы красотой любимой артистки.

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Для снимка Кэти Перри надела сплошной красный купальник с флористическим принтом, а в руках держала коктейль. Ее волосы имели легкую влажную укладку, а за ухом нежно красовался желтый цветок. Позади нее виднелись невероятные морские пейзажи из гор и океана. По локации в инстаграме стало понятно, что звезда отдыхает на Гавайских островах.



Кэти Перри на отдыхе на Гавайях / Фото из инстаграма артистки

Похоже, артистка отправилась в путешествие без 1-летнего ребенка, поскольку на всех кадрах зафиксирована в компании друзей и мужа. Похоже, женщина выглядит абсолютно счастливой и отдохнувшей.



Кэти Перри на отдыхе на Гавайях / Фото из инстаграма артистки



Кэти Перри в компании друзей / Фото из инстаграма певицы

В своем посте звезда также прикрепила видео с мужем, где катается на байке по острову. Она отметила, что это ей напоминает кадр из ее клипа 2019 года Harleys In Hawaii.

Кэти Перри – Harleys In Hawaii: смотреть видео онлайн