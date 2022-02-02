В Китайском квартале Лондона: как принц Чарльз и Камилла встретили Новый год

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская встретили Китайский Новый год. Они оделись соответственно и отправились в Китайский квартал Лондона.

1 февраля наступил Китайский Новый год-2022! На смену году Белого Металлического Быка пришел год Синего Водяного Тигра.

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Принц Чарльз и Камилла отпраздновали Новый год

К массовым празднованиям Нового года в Лондоне присоединились принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская. Они посетили Китайский квартал, в котором было весело и многолюдно.

Принц Чарльз и Камилла / Фото Getty Images

Принц Чарльз и Камилла прогулялись по Чайнатауну, посетили китайский ресторан и местный супермаркет. Также они пообщались с людьми, празднующими Новый год.

Для выхода в свет герцогиня Камилла надела красное платье миди и пальто. Принц Чарльз надел светлую рубашку, галстук и синий костюм в полоски. Супруги завершили свои образы ярким шарфом.

Принц Чарльз поздравил с Новым годом

Будущий монарх также поделился поздравлением по случаю Китайского Нового года.

"Мы с женой хотели бы пожелать счастливого, здорового и успешного Нового года всем жителям Китая и всем, кто празднует новый лунный год во всем мире. Поскольку мы вступаем в год Тигра, известный своими смелыми действиями и стремлением к вызовам и приключениям, я надеюсь, что весь мир сделает этот год годом действий», – пожелал принц Чарльз.

Давайте вместе создадим лучшее будущее для всех наших детей, изменив наш образ жизни. И будем работать, чтобы быть в гармонии с природой и планетой,

– добавил он.